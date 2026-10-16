Суд арестовал главу фонда по борьбе с наркотиками по делу о вербовке в секту

Руководителя благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елену Кротову заключили под стражу на два месяца по делу о вербовке последователей саентологии (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.