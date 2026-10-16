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Главная / Общество /

Суд арестовал главу фонда по борьбе с наркотиками по делу о вербовке в секту

Анна Виноградова
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости
Максим Стулов и Андрей Гордеев / Ведомости

Руководителя благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елену Кротову заключили под стражу на два месяца по делу о вербовке последователей саентологии (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передал, что Кротову задержали по подозрению в организации деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Ее доставили в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

По версии правоохранительных органов, руководство фонда под видом борьбы с наркоманией занималось вербовкой последователей саентологии. Отделения организации, которую Кротова возглавляет с 2018 г., работают в 45 регионах России.

В рамках расследования силовики провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и Уфе. Были изъяты биологически активные добавки, произведения основателя саентологии Рона Хаббарда, в том числе включенные в федеральный список экстремистских материалов, а также сертификаты членства в Международной ассоциации саентологов.

В декабре 2024 г. Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность местной саентологической церкви. Решение было принято по иску прокуратуры.

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