Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CHKZ15 350-2,23%TGKN0,004-0,78%IMOEX2 426,47+1,66%RTSI914,15+1,83%RGBI111,66-0,03%RGBITR769,85+0,01%
Главная / Финансы /

Банк России понизил официальный курс доллара до 83,62 рубля

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 17 октября на отметке 83,62 руб. Регулятор снизил его на 0,14 руб.

Евро подешевел незначительно – всего на 0,05 руб. Валюта стоит 93,72 руб. Курс юаня снизился на тысячные доли, поэтому остался на прежнем уровне – 12,5 руб.

Официальные курсы трех основных валют на 16 октября составляют: доллар – 83,76 руб., евро – 93,77 руб., юань – 12,5 руб.

Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля останется на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь