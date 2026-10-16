Банк России понизил официальный курс доллара до 83,62 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 17 октября на отметке 83,62 руб. Регулятор снизил его на 0,14 руб.
Евро подешевел незначительно – всего на 0,05 руб. Валюта стоит 93,72 руб. Курс юаня снизился на тысячные доли, поэтому остался на прежнем уровне – 12,5 руб.
Официальные курсы трех основных валют на 16 октября составляют: доллар – 83,76 руб., евро – 93,77 руб., юань – 12,5 руб.
Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что доллар в октябре – декабре будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.
8 октября финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на форуме «Настоящее – будущее» заявил, что в 2026 г. курс рубля останется на текущем уровне. По его словам, рубль уже достаточно ослаб и факторов, существенных для того, чтобы он еще падал, не видно, особенно учитывая текущие цены на нефть. В 2027 г. рубль ослабнет на несколько процентов, резких скачков не предвидится.