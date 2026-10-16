Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CHKZ15 350-2,23%CHMK3 160-0,47%IMOEX2 426,78+1,67%RTSI914,27+1,85%RGBI111,66-0,03%RGBITR769,86+0,01%
Главная / Общество /

СК: завербованный через Telegram юноша поджег оборудование на железной дороге

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Уголовное дело о теракте возбудили против 18-летнего юноши за поджог трансформаторного шкафа в Москве, сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, его завербовали через чат-бот в Telegram.

По версии следствия, 1 октября 2026 г. уроженец Владивостока вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Свои действия молодой человек снял на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места происшествия.

Следователи совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали подозреваемого. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении террористического акта по п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта).

Кроме того, по факту склонения и вербовки несовершеннолетнего возбуждено отдельное уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

12 октября Южный окружной военный суд приговорил Дмитрия Мишанина и его дочь Ольгу к 18 и семи годам лишения свободы соответственно по делам о государственной измене и участии в террористической организации.

По данным ФСБ, родственники помогали представителям украинской стороны вербовать добровольцев для участия в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также собирали и передавали Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о действующих российских военнослужащих и военных объектах.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте