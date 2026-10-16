СК: завербованный через Telegram юноша поджег оборудование на железной дороге

По версии следствия, 1 октября 2026 г. уроженец Владивостока вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Свои действия молодой человек снял на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места происшествия.