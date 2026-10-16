СК: завербованный через Telegram юноша поджег оборудование на железной дороге
Уголовное дело о теракте возбудили против 18-летнего юноши за поджог трансформаторного шкафа в Москве, сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, его завербовали через чат-бот в Telegram.
По версии следствия, 1 октября 2026 г. уроженец Владивостока вскрыл трансформаторный шкаф на Ленинградском направлении Московской железной дороги, облил его растворителем и поджег. Свои действия молодой человек снял на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места происшествия.
Следователи совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали подозреваемого. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении террористического акта по п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта).
Кроме того, по факту склонения и вербовки несовершеннолетнего возбуждено отдельное уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
12 октября Южный окружной военный суд приговорил Дмитрия Мишанина и его дочь Ольгу к 18 и семи годам лишения свободы соответственно по делам о государственной измене и участии в террористической организации.
По данным ФСБ, родственники помогали представителям украинской стороны вербовать добровольцев для участия в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины (ВСУ). Они также собирали и передавали Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о действующих российских военнослужащих и военных объектах.