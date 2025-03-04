Вэнс: Трамп выйдет на связь с Зеленским, когда тот будет готов к переговорам

Вэнс: Трамп выйдет на связь с Зеленским, когда тот будет готов к переговорамВице-президент США подчеркнул, что и России, и Украине придется идти на уступки
Президент США Дональд Трамп сразу же выйдет на связь, как только президент Украины Владимир Зеленский подтвердит готовность к мирным переговорам, однако и Киеву, и Москве придется идти на уступки, чтобы успешно урегулировать конфликт, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Нельзя прийти в Овальный кабинет и сказать: “Дайте нам гарантии безопасности”, при этом даже не вступая в диалог о том, на что вы готовы пойти. Именно такой подход демонстрировала Украина. Когда эта позиция изменится, как сказал президент Трамп, когда они будут готовы говорить о мире, я думаю, президент Трамп первым поднимет трубку», – сказал Вэнс в интервью Fox News.
Вэнс добавил, что Трамп уже не раз подчеркнул, что дверь остается открытой, но Зеленский должен быть настроен «серьезно обсуждать мир».
Говоря о требованиях Зеленского предоставить Украине гарантии безопасности, Вэнс подчеркнул, что лучшая гарантия безопасности – это дать американцам экономический интерес в будущем Украины.
«Это куда лучшая гарантия, чем 20 000 солдат из какой-нибудь случайной страны, которая не воевала 30 или 40 лет. Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины заключается в восстановлении страны и обеспечении долгосрочного интереса Америки», – сказал Вэнс.
Вице-президент США также раскритиковал европейцев за их подход к решению проблемы на Украине. Он также добавил, что многие лидеры в частном порядке признают, что «не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов», чтобы продолжать конфликт бесконечно.
«Самое безумное в такой ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: "Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет". А затем в частном порядке берут трубку и говорят: "Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров"», – отметил Вэнс.
На вопрос верит ли Вэнс, что Россия выполнит свою часть сделки, он подчеркнул, что «существует реальный путь» к решению конфликта.
«Необходимо участвовать в переговорах, чтобы понимать, какие шаги стороны готовы предпринять. <…> Это процесс обмена уступками, принцип «доверяй, но проверяй». Это называется дипломатией, и раньше в Вашингтоне к ней относились с уважением», – сказал он.
О перепалке с Зеленским
Вэнс отметил, что в первые 25-30 минут встречи в Овальном кабинете 28 февраля Трамп старался быть любезным и доброжелательным по отношению к Зеленскому, даже когда тот поддевал его, и «говорил вещи, которые были неправдой».
«Президент просто пытался быть дипломатичным, – сказал Вэнс. – Но все окончательно вышло из-под контроля, когда вопрос задал я или польский журналист. Президент ответил, затем ответил я, и что-то в моем ответе сильно задело Зеленского. Тогда он набросился на меня с обвинениями»
Вэнс заметил, что сначала пытался сгладить ситуацию, потому что понимал, что в комнате сотни телекамер и предложил обсудить этот вопрос в частном порядке. Однако Трамп настоял на на публичном разговоре, «чтобы американцы все видели». Вице-президент США считает, что поведение Зеленского объясняется «чувством чрезмерной значимости».
По словам вице-президента, все «пошло наперекосяк» именно в тот момент, когда Трамп заявил, что хочет остановить кровопролитие, для чего Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров.
«Честно говоря, мне все равно, что Зеленский говорит обо мне или о ком-то другом, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который президент Трамп обозначил как политику американского народа и своего правительства. Вот в чем настоящая проблема. Зеленский не был готов к этому, и, если честно, думаю, что он все еще не готов. Но в конечном итоге ему придется», – подчеркнул Вэнс.
Он также сообщил, что был запрос от команды Зеленского на возвращение, но Трамп отказался из-за неуважительного поведения президента Украины и его нежелания обсуждать мирное урегулирование.
28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме. Планировалось, что лидеры обсудят детали соглашения по сделке по полезным ископаемым. Однако встреча превратилась в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности за оказанную помощь. Зеленский досрочно покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.
3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин знает о конфликте американского и украинского лидеров в Вашингтоне. По словам представителя Кремля, это событие продемонстрировало полное отсутствие дипломатических способностей Зеленского.