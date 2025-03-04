Вэнс: Трамп выйдет на связь с Зеленским, когда тот будет готов к переговорам

«Честно говоря, мне все равно, что Зеленский говорит обо мне или о ком-то другом, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который президент Трамп обозначил как политику американского народа и своего правительства. Вот в чем настоящая проблема. Зеленский не был готов к этому, и, если честно, думаю, что он все еще не готов. Но в конечном итоге ему придется», – подчеркнул Вэнс.