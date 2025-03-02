США усомнились в готовности Зеленского вести добросовестные переговоры

США усомнились в готовности Зеленского вести добросовестные переговорыБелому дому нужен лидер, который будет вести дела не только с Вашингтоном, но и Москвой
Вашингтону непонятно, готов ли президент Украины Владимир Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения боевых действий в его стране, США хотят видеть лидера, который может вести дела с Вашингтоном и Москвой, заявил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», – сказал он (цитата по ТАСС).
Властям США нужен такой украинский лидер, который может вести дела с американской стороной, а в какой-то момент – с Россией, добавил Уолтц. По его словам, если станет ясно, что мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то это обернется «настоящей проблемой».
Штаты не видят возможности присоединения Киева к НАТО, добавил Уолтц. «Одна вещь является очевидной – мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
1 марта советник по нацбезопасности США сообщил, что администрация президента Дональда Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским в связи с недавней перепалкой лидеров двух стран. 28 февраля политики встретились в Овальном кабинете в Вашингтоне, где должны были подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Но переговоры завершились конфликтом между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.
Американский президент после встречи обвинил украинского лидера в том, что тот не готов к мирному урегулированию конфликта в своей стране, поэтому переговоры в Белом доме были завершены досрочно и без заключения каких-либо соглашений. Трамп также заявил, что Зеленский проявил неуважение к США, но добавил, что политик сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.