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США усомнились в готовности Зеленского вести добросовестные переговоры

Белому дому нужен лидер, который будет вести дела не только с Вашингтоном, но и Москвой
Полина Худякова
JIM LO SCALZO / EPA / tass
JIM LO SCALZO / EPA / tass

Вашингтону непонятно, готов ли президент Украины Владимир Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения боевых действий в его стране, США хотят видеть лидера, который может вести дела с Вашингтоном и Москвой, заявил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», – сказал он (цитата по ТАСС).

Властям США нужен такой украинский лидер, который может вести дела с американской стороной, а в какой-то момент – с Россией, добавил Уолтц. По его словам, если станет ясно, что мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то это обернется «настоящей проблемой».

Штаты не видят возможности присоединения Киева к НАТО, добавил Уолтц. «Одна вещь является очевидной – мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

1 марта советник по нацбезопасности США сообщил, что администрация президента Дональда Трампа единогласно рекомендовала прекратить переговоры с Зеленским в связи с недавней перепалкой лидеров двух стран. 28 февраля политики встретились в Овальном кабинете в Вашингтоне, где должны были подписать соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине. Но переговоры завершились конфликтом между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявляли, что украинская сторона неблагодарна за оказанную помощь.

Американский президент после встречи обвинил украинского лидера в том, что тот не готов к мирному урегулированию конфликта в своей стране, поэтому переговоры в Белом доме были завершены досрочно и без заключения каких-либо соглашений. Трамп также заявил, что Зеленский проявил неуважение к США, но добавил, что политик сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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