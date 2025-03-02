США усомнились в готовности Зеленского вести добросовестные переговоры

Американский президент после встречи обвинил украинского лидера в том, что тот не готов к мирному урегулированию конфликта в своей стране, поэтому переговоры в Белом доме были завершены досрочно и без заключения каких-либо соглашений. Трамп также заявил, что Зеленский проявил неуважение к США, но добавил, что политик сможет вернуться тогда, когда будет готов к мирным переговорам.