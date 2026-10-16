В Vitol Group заявили о сохранении дефицита судового топлива на мировом рынке

Дополнительное давление на рынок оказывает спрос со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Северной Азии. Как сообщил Галлахер, в ноябре они планируют использовать более 1 млн т высокосернистого мазута в качестве сырья из-за перебоев с поставками саудовской нефти через Красное море. Восстановление поставок средних и тяжелых сортов нефти могло бы снизить потребность НПЗ в мазуте и увеличить его доступность для судового топлива.