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В Vitol Group заявили о сохранении дефицита судового топлива на мировом рынке

Татьяна Мозолевская
TASS
TASS

Рост экспорта нефти через Ормузский пролив не приводит к увеличению производства высокосернистого мазута (HSFO), что усугубляет дефицит на этом рынке и способствует подорожанию судового топлива. Об этом заявил на конференции в Сингапуре глава азиатского подразделения Vitol Group Киран Галлахер, сообщил Bloomberg.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке сократил поставки мазута из Персидского залива, включая Иран, на 800 000 т в месяц. При этом украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) привели к сокращению предложения еще на 1 млн т ежемесячно.

«Многие рассматривают увеличение поставок сырой нефти через Ормузский пролив как универсальное решение проблемы, однако рост объемов нефти необязательно означает увеличение производства высокосернистого мазута», – отметил Галлахер. Он пояснил, что высокая рентабельность нефтепереработки побуждает НПЗ отдавать приоритет выпуску других нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива.

По данным ClearLynx, дефицит предложения привел к росту цен на высокосернистое судовое топливо в Сингапуре до максимального уровня с апреля. При этом стоимость HSFO относительно сырой нефти в Азии достигла семимесячного максимума.

Дополнительное давление на рынок оказывает спрос со стороны нефтеперерабатывающих предприятий Северной Азии. Как сообщил Галлахер, в ноябре они планируют использовать более 1 млн т высокосернистого мазута в качестве сырья из-за перебоев с поставками саудовской нефти через Красное море. Восстановление поставок средних и тяжелых сортов нефти могло бы снизить потребность НПЗ в мазуте и увеличить его доступность для судового топлива.

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