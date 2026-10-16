AFP: влияние Макрона на мировой арене ослабевает

14 октября BFMTV сообщало, что французские правоохранительные органы задержали 7950 человек с начала протестов старшеклассников. Из них 26 человек заключены под стражу до суда. Среди задержанных 6773 несовершеннолетних и 1177 совершеннолетних. Таким образом, доля лиц младше 18 лет составила около 85%. При этом среди 26 человек, заключенных под стражу до суда, 65% – совершеннолетние. В отношении 2735 человек возбуждены уголовные дела, еще к 2225 применены альтернативные меры преследования.