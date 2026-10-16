AFP: влияние Макрона на мировой арене ослабевает
Влияние президента Франции Эммануэля Макрона на международной арене постепенно снижается на фоне политических и экономических проблем внутри страны и рекордно низкой популярности главы государства. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
По оценке AFP, последний год оказался неудачным для Макрона с точки зрения внешней политики. Среди факторов агентство называет ухудшение отношений между США и Украиной, несмотря на усилия европейских стран. Представитель аналитического центра Council on Foreign Relations Лиана Фикс отметила, что Франция и Германия из-за внутренних проблем уже не могут уделять столько ресурсов противодействию инициативам Вашингтона.
Один из соратников Макрона сообщил агентству, что в Евросоюзе рассчитывают дождаться промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. По его оценке, их результаты могут ограничить возможности президента США Дональда Трампа.
Еще одной неудачей AFP называет перенос всеобщих выборов в Палестине на осень 2027 г. Годом ранее Макрон представлял признание Францией Государства Палестина как одно из ключевых достижений своей внешней политики. Агентство также обращает внимание на риски участия французских сил в защите энергетического объекта в Саудовской Аравии от атак йеменских хуситов: расширение вмешательства может сильнее вовлечь Париж в региональный конфликт.
Внутри Франции Макрон сталкивается с целым рядом кризисов – от протестов школьников до роста цен на топливо и финансовых потрясений. На уровне ЕС дополнительным испытанием стали переговоры о долгосрочном бюджете, которые, по оценке AFP, зашли в тупик из-за разногласий между Францией и Германией.
14 октября BFMTV сообщало, что французские правоохранительные органы задержали 7950 человек с начала протестов старшеклассников. Из них 26 человек заключены под стражу до суда. Среди задержанных 6773 несовершеннолетних и 1177 совершеннолетних. Таким образом, доля лиц младше 18 лет составила около 85%. При этом среди 26 человек, заключенных под стражу до суда, 65% – совершеннолетние. В отношении 2735 человек возбуждены уголовные дела, еще к 2225 применены альтернативные меры преследования.
6 октября Макрон созвал экстренное совещание из-за протестов старшеклассников. Акции протестов начались в конце сентября. Их участники требуют решить проблемы нехватки преподавателей и медперсонала, перегруженного расписания и переполненности классов.