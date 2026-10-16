Bloomberg предупредил о риске повторения энергетического кризиса 2022 года в ФРГ

В прошлом квартале средняя стоимость электроэнергии на немецком рынке на сутки вперед выросла более чем на 50% в годовом выражении, а в сентябре рост достиг 74%. Удорожание связано с повышением цен на газ, низким уровнем воды в водохранилищах и реках, а также ограниченной доступностью атомной генерации в других странах Европы. Ранее на этой неделе январские фьючерсы на электроэнергию в Германии впервые превысили 200 евро за МВт/ч.