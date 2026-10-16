Bloomberg предупредил о риске повторения энергетического кризиса 2022 года в ФРГ
Германии грозит повторение энергетического кризиса 2022 г., пишет Bloomberg. На фоне резкого роста оптовых цен на электроэнергию две немецкие энергокомпании решили покинуть рынок обслуживания частных потребителей, в результате чего около 300 000 клиентов вынуждены искать новых поставщиков.
По данным агентства, энергетический стартап Grüüün объявил о прекращении работы на рынке частных потребителей к концу октября. Аналогичное решение приняла берлинская компания Stromee, основанная в 2022 г. Клиентам придется заключить договоры с другими поставщиками или перейти на резервное энергоснабжение, которое может оказаться дороже.
В прошлом квартале средняя стоимость электроэнергии на немецком рынке на сутки вперед выросла более чем на 50% в годовом выражении, а в сентябре рост достиг 74%. Удорожание связано с повышением цен на газ, низким уровнем воды в водохранилищах и реках, а также ограниченной доступностью атомной генерации в других странах Европы. Ранее на этой неделе январские фьючерсы на электроэнергию в Германии впервые превысили 200 евро за МВт/ч.
Bloomberg отмечает, что ситуация напоминает энергетический кризис 2022 г., когда десятки небольших поставщиков электроэнергии и газа обанкротились из-за рекордных цен. Несмотря на ужесточение регулирования, компании, зависящие от краткосрочных закупок энергии, по-прежнему уязвимы перед резкими колебаниями стоимости.
При этом ни Grüüün, ни Stromee пока не объявляли о банкротстве. Первая компания, обслуживающая около 200 000 клиентов, объяснила уход с рынка политическими решениями в сфере энергетики. В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что продолжают контролировать соблюдение поставщиками требований законодательства и при необходимости могут принять меры.
27 сентября Politico писало, что Еврокомиссия призвала страны Европейского союза сократить потребление газа и электроэнергии для сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса.