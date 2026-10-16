Прибыль «Ренессанс страхования» по итогам девяти месяцев снизилась на 36%

Результаты оказания страховых услуг оказались ниже в 2,3 раза – 1,87 млрд руб. Доходы от инвестиционной и финансовой деятельности снизились на 31,3% и составили 7,59 млрд руб. Прочий совокупный доход составил 1,97 млрд руб., что на 71,9% меньше год к году.