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Главная / Инвестиции /

Прибыль «Ренессанс страхования» по итогам девяти месяцев снизилась на 36%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Прибыль ПАО «Группа ренессанс страхование» по итогам девяти месяцев по РСБУ составила 5,5 млрд руб., что на 36,2% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован сайте раскрытия корпоративной информации.

Результаты оказания страховых услуг оказались ниже в 2,3 раза – 1,87 млрд руб. Доходы от инвестиционной и финансовой деятельности снизились на 31,3% и составили 7,59 млрд руб. Прочий совокупный доход составил 1,97 млрд руб., что на 71,9% меньше год к году.

Активы «Ренессанс страхования» напротив выросли – до 122,35 млрд руб. (+5,8%). Капитал тоже увеличился и составил 81,37 млрд руб. (+9,7%).

За первое полугодие «Ренессанс страхование» получила чистый убыток по МСФО в размере 1,4 млрд руб. На результат этого года повлияла отрицательная переоценка части инвестиционного портфеля с учетом высокой волатильности на российском фондовом рынке во II квартале, пояснили в группе.

Чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 2,1% и достигла 11 млрд руб. Активы группы на 31 декабря составили 323 млрд руб. Они увеличились на 21,3% год к году. Капитал продемонстрировал рост на 6,1% и составил 56,3 млрд руб. 

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