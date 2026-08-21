«Ренессанс страхование» получило убыток в 1,4 млрд рублей в первом полугодии

При этом в этом году «Ренессанс страхование» вышло на новый рекорд по премиям. Они составили 100 млрд руб. за первые шесть месяцев. Инвестиционный портфель вырос на 7,4% до 308 млрд руб. с начала 2026 г. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) за последний год достиг 12,6%.