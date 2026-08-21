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Главная / Инвестиции /

«Ренессанс страхование» получило убыток в 1,4 млрд рублей в первом полугодии

Это первый убыток с 2022 года
Максим Цуланов

Группа «Ренессанс страхование» получила чистый убыток по МСФО в размере 1,4 млрд руб. в первом полугодии 2026 г. Это следует из отчетности ПАО.

За аналогичный период прошлого года «Ренессанс страхование» получило чистую прибыль в 4,6 млрд руб. На результат этого года повлияла отрицательная переоценка части инвестиционного портфеля с учетом высокой волатильности на российском фондовом рынке во II квартале, пояснили в группе.

При этом в этом году «Ренессанс страхование» вышло на новый рекорд по премиям. Они составили 100 млрд руб. за первые шесть месяцев. Инвестиционный портфель вырос на 7,4% до 308 млрд руб. с начала 2026 г. Показатель средней годовой рентабельности собственного капитала (RoATE) за последний год достиг 12,6%.

В этом году страховая компания получила первый убыток с 2022 г. По итогам того года «Ренессанс страхование» получило убыток в размере 2,13 млрд руб. Акционеры тогда приняли решение не выплачивать дивиденды.

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