Акционеры «Ренессанс Страхование» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

В апреле стало известно, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» за январь – март 2026 г. сократилась в 3,3 раза относительно предыдущего года и достигла 680,6 млн руб. по ОСБУ. Выручка компании по договорам страхования и перестрахования выросла по итогам I квартала до 18,1 млрд руб. с 17,6 млрд руб. годом ранее. Активы за указанный период не изменились и составили 115,6 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 74,7 млрд руб. против 74,1 млрд руб. на 31 декабря 2025 г. Уставный капитал сохранился на уровне 5,8 млрд руб. Обязательства группы на 31 марта составили 40,8 млрд руб. по сравнению с 41,4 млрд руб. на конец прошлого года.