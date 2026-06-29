Акционеры «Ренессанс Страхование» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Ренессанс Страхование» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
По результатам голосования принято решение чистую прибыль в размере 12,6 млрд руб. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
В апреле стало известно, что чистая прибыль «Ренессанс страхования» за январь – март 2026 г. сократилась в 3,3 раза относительно предыдущего года и достигла 680,6 млн руб. по ОСБУ. Выручка компании по договорам страхования и перестрахования выросла по итогам I квартала до 18,1 млрд руб. с 17,6 млрд руб. годом ранее. Активы за указанный период не изменились и составили 115,6 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 74,7 млрд руб. против 74,1 млрд руб. на 31 декабря 2025 г. Уставный капитал сохранился на уровне 5,8 млрд руб. Обязательства группы на 31 марта составили 40,8 млрд руб. по сравнению с 41,4 млрд руб. на конец прошлого года.
12 марта «Ренессанс страхование» опубликовало результаты за 2025 г. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 2,1% и достигла 11 млрд руб. Активы группы на 31 декабря составили 323 млрд руб. Они увеличились на 21,3% год к году. Капитал продемонстрировал рост на 6,1% и составил 56,3 млрд руб. Отмечалось, что менеджмент компании рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2025 г. в размере 5,9 руб. на акцию. Всего на выплаты может быть направлено 3,3 млрд руб.