Чистая прибыль «Ренессанс страхования» снизилась в 3,3 раза в I квартале
Чистая прибыль «Ренессанс страхования» за январь–март 2026 г. сократилась в 3,3 раза относительно предыдущего года и достигла 680,6 млн руб.
Выручка компании по договорам страхования и перестрахования выросла по итогам I квартала до 18,1 млрд руб. с 17,6 млрд руб. годом ранее. Активы за указанный период не изменились и составили 115,6 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 74,7 млрд руб. против 74,1 млрд руб. на 31 декабря 2025 г. Уставный капитал сохранился на уровне 5,8 млрд руб.
Обязательства группы на 31 марта составили 40,8 млрд руб. по сравнению с 41,4 млрд руб. на конец прошлого года.
12 марта «Ренессанс страхование» опубликовало результаты за 2025 г. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 2,1% и достигла 11 млрд руб. Активы группы на 31 декабря составили 323 млрд руб. Они увеличились на 21,3% год к году. Капитал продемонстрировал рост на 6,1% и составил 56,3 млрд руб.
Отмечалось, что менеджмент компании рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2025 г. в размере 5,9 руб. на акцию. Всего на выплаты может быть направлено 3,3 млрд руб.