Чистая прибыль «Ренессанс страхования» снизилась в 3,3 раза в I квартале

12 марта «Ренессанс страхование» опубликовало результаты за 2025 г. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла на 2,1% и достигла 11 млрд руб. Активы группы на 31 декабря составили 323 млрд руб. Они увеличились на 21,3% год к году. Капитал продемонстрировал рост на 6,1% и составил 56,3 млрд руб.