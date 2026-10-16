Дмитриев: Россия находится на постоянной связи с Уиткоффом и Кушнером
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия находится в постоянном контакте со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил журналистам.
«Мы находимся на постоянной связи по различному количеству вопросов», – заявил Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»). Он также дополнил, что РФ также находится на связи с минфином и минэнерго США.
12 октября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Уиткофф и Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева. Отвечая на вопрос о том, может ли визит американских представителей состояться в ближайшие две недели, собеседник отметил, что для этого «все опции на столе».
29 сентября Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками об урегулировании конфликта на Украине и возможных совместных проектах в энергетике после его завершения.
25 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке с Уиткоффом и Кушнером. По данным CNN, стороны обсуждали российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине.