Дмитриев: Россия находится на постоянной связи с Уиткоффом и Кушнером

12 октября ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Уиткофф и Кушнер не отменяли намерение посетить Москву, но приедут с четким пониманием позиции Киева. Отвечая на вопрос о том, может ли визит американских представителей состояться в ближайшие две недели, собеседник отметил, что для этого «все опции на столе».