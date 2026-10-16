Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,46-0,18%CHKZ15 350-2,23%CHMK3 160-0,47%IMOEX2 426,77+1,67%RTSI914,26+1,85%RGBI111,66-0,03%RGBITR769,86+0,01%
Главная / Общество /

P. Diddy перевели в другую тюрьму на фоне сообщений о драке с наркобароном

Анна Виноградова
TASS
TASS

Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в исправительное учреждение Алленвуд в Пенсильвании. Об этом сообщил портал TMZ. Федеральное бюро тюрем США подтвердило перевод, однако не раскрыло его причину.

По данным портала, решение могло быть связано с опасениями за безопасность музыканта после предполагаемой драки с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус. Источники TMZ утверждали, что Комбс получил травму головы во время конфликта. Однако 15 октября Федеральное бюро тюрем опровергло сообщение о драке, не уточнив обстоятельства получения травмы.

TMZ со ссылкой на представителя профсоюза сотрудников тюремной системы также сообщил, что из-за дисциплинарных нарушений рэпер лишился 41 дня зачета срока за хорошее поведение, который мог позволить ему освободиться досрочно.

13 октября поступило сообщение о госпитализации Комбса после травмы головы. По информации TMZ, рэпера вывезли из тюрьмы ночью 10 октября, а спустя несколько часов вернули обратно. Он находился в сознании и мог разговаривать.

3 октября 2025 г. суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к 50 месяцам заключения за перевозку женщин с целью вовлечения в проституцию. При этом присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям, включая торговлю людьми для сексуальной эксплуатации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её