P. Diddy перевели в другую тюрьму на фоне сообщений о драке с наркобароном
Американского рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy, перевели из федеральной тюрьмы Форт-Дикс в штате Нью-Джерси в исправительное учреждение Алленвуд в Пенсильвании. Об этом сообщил портал TMZ. Федеральное бюро тюрем США подтвердило перевод, однако не раскрыло его причину.
По данным портала, решение могло быть связано с опасениями за безопасность музыканта после предполагаемой драки с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус. Источники TMZ утверждали, что Комбс получил травму головы во время конфликта. Однако 15 октября Федеральное бюро тюрем опровергло сообщение о драке, не уточнив обстоятельства получения травмы.
TMZ со ссылкой на представителя профсоюза сотрудников тюремной системы также сообщил, что из-за дисциплинарных нарушений рэпер лишился 41 дня зачета срока за хорошее поведение, который мог позволить ему освободиться досрочно.
13 октября поступило сообщение о госпитализации Комбса после травмы головы. По информации TMZ, рэпера вывезли из тюрьмы ночью 10 октября, а спустя несколько часов вернули обратно. Он находился в сознании и мог разговаривать.
3 октября 2025 г. суд Нью-Йорка приговорил P. Diddy к 50 месяцам заключения за перевозку женщин с целью вовлечения в проституцию. При этом присяжные оправдали его по более тяжким обвинениям, включая торговлю людьми для сексуальной эксплуатации.