P. Diddy перевели в другую тюрьму на фоне сообщений о драке с наркобароном

По данным портала, решение могло быть связано с опасениями за безопасность музыканта после предполагаемой драки с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус. Источники TMZ утверждали, что Комбс получил травму головы во время конфликта. Однако 15 октября Федеральное бюро тюрем опровергло сообщение о драке, не уточнив обстоятельства получения травмы.