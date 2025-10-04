Суд приговорил рэпера P Diddy к четырем годам тюрьмы

Прокуратура утверждала, что музыкант с помощью группы лояльных сотрудников оказывал давление на бывших партнерш – Кассандру Вентуру и женщину, выступавшую под псевдонимом «Джейн». Они должны были по его желанию вступать в интимные связи с мужчинами-эскортниками. Тогда газета The New York Times писала, что присяжные не сочли доказанным участие женщин в секс-марафонах по принуждению. Они отклонили обвинение в руководстве рэкетной схемой с целью совершения преступлений.