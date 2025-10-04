Суд приговорил рэпера P Diddy к четырем годам тюрьмы
Суд в Нью-Йорке вынес приговор рэперу Шону Комбсу (P Diddy). Он получил 50 месяцев (чуть более четырех лет) тюрьмы по делу о перевозке женщин с целью вовлечения их в проституцию, сообщила газета New York Post.
Прокуратура запрашивала срок свыше 11 лет для рэпера. Сторона защиты считала справедливым заключение на срок до 14 месяцев. Слушание длилось почти шесть часов, по данным издания.
2 июля присяжные оправдали рэпера по тяжким пунктам обвинения. Это решение коснулось, например, торговли людьми для сексуальной эксплуатации. При этом P Diddy был признан виновным по обвинению в перевозке женщин с целью проституции.
Прокуратура утверждала, что музыкант с помощью группы лояльных сотрудников оказывал давление на бывших партнерш – Кассандру Вентуру и женщину, выступавшую под псевдонимом «Джейн». Они должны были по его желанию вступать в интимные связи с мужчинами-эскортниками. Тогда газета The New York Times писала, что присяжные не сочли доказанным участие женщин в секс-марафонах по принуждению. Они отклонили обвинение в руководстве рэкетной схемой с целью совершения преступлений.