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Присяжные вынесли вердикт по делу рэпера P Diddy

Ведомости

Присяжные в США оправдали рэпера Шона Комбса (P Diddy) по тяжким пунктам обвинения, в том числе в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, но признали его виновным в перевозке женщин с целью проституции. Об этом сообщает The New York Times.

По версии прокуратуры, музыкант с помощью группы лояльных сотрудников оказывал давление на бывших партнерш – Кассандру Вентуру и женщину, выступавшую под псевдонимом «Джейн», – чтобы те вступали в интимные связи с мужчинами-эскортниками.

По данным NYT, присяжные не сочли доказанным, что женщины участвовали в секс-марафонах по принуждению, а также отклонили обвинение в руководстве рэкетной схемой с целью совершения преступлений.

«Хотя это и не полное оправдание и мистер Комбс может провести в тюрьме несколько лет, он явно был рад такому вердикту. Для него это почти полное оправдание», – поясняет издание.

На фоне скандала в октябре 2024 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что компромат, собранный на «белых вечеринках» рэпера, якобы мог использоваться для продвижения «комментариев» по международной повестке, в том числе по Украине. По словам Захаровой, после скандальных вечеринок тысячи людей могли попасть «на крючок».

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