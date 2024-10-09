Захарова: компромат на P. Diddy собирали для продвижения комментариев по Украине
Собранный на «белых вечеринках» рэпера P. Diddy компромат мог применяться для продвижения «комментариев» по международной повестке, в том числе по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, после скандальных вечеринок тысячи людей могли попасть «на крючок».
«Я думаю, что речь идет о тысячах людей, которые находятся на крючке этой разветвленной, организованной преступной группировки», – заявила Захарова.
Захарова считает, что скандал с P. Diddy только набирает обороты, пока были озвучены первые обвинения. С моральной точки зрения, тех американских знаменитостей, которые пока не высказались на эту тему, можно считать соучастниками, заявила дипломат.
Рэпер P. Diddy обвиняется в насилии и торговле людьми. В середине сентября его арестовали. Сам рэпер виновным себя не признает. Los Angeles Times писала, что иски против музыканта с обвинениями в сексуальном насилии подали 60 мужчин и 60 женщин. Утверждается, что преступления совершались с 1991 г., в том числе в отношении детей. Первой с обвинениями против P. Diddy еще в 2023 г. публично выступила его бывшая девушка, певица Кэсси Вентура.