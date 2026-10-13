Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы с травмой головы
Американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, вывезли из федеральной тюрьмы в Нью-Джерси для оказания медпомощи из-за травмы головы. Об этом сообщает TMZ.
Артист покинул территорию тюрьмы ночью 10 октября. Предположительно, его доставили в ближайшую больницу.
По данным источников издания, рэпер был в сознании и разговаривал, когда его вернули в тюрьму. Пока неясно, как P. Diddy повредил голову.
В начале июня 2026 г. прокуратура Лос-Анджелеса приступила к проверке новых обвинений о сексуальном насилии в адрес P. Diddy. Поводом стали обвинения, касающиеся возможных нападений на мужчину в 2020 и 2021 гг. С соответствующими показаниями выступил публицист и музыкальный продюсер Джонатан Хэй.
3 октября 2025 г. суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура требовала срока свыше 11 лет, защита добивалась 14 месяцев. До этого присяжные признали рэпера виновным по нескольким эпизодам транспортировки, однако оправдали его по тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми. В ноябре 2025 г. NBC сообщал, что P. Diddy, который был приговорен к более чем четырем годам колонии, может освободиться на год раньше из-за программы реабилитации от наркозависимости.