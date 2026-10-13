Рэпера P. Diddy увезли из тюрьмы с травмой головы

3 октября 2025 г. суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура требовала срока свыше 11 лет, защита добивалась 14 месяцев. До этого присяжные признали рэпера виновным по нескольким эпизодам транспортировки, однако оправдали его по тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми. В ноябре 2025 г. NBC сообщал, что P. Diddy, который был приговорен к более чем четырем годам колонии, может освободиться на год раньше из-за программы реабилитации от наркозависимости.