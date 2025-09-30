Газета
Главная / Политика /

Прокуратура США требует для Пи-Дидди более 11 лет тюрьмы

Ведомости

Федеральные прокуроры США потребовали приговорить Шона «Пафф Дэдди» Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения. Соответствующее ходатайство было направлено в суд перед предстоящим 3 октября вынесением приговора хип-хоп-магнату, пишет Reuters.

Прокуратура запросила не менее 135 месяцев лишения свободы и штраф в размере $500 000. Ранее адвокаты Комбса просили назначить ему 14 месяцев тюрьмы.

55-летнего музыканта признали виновным в перевозке женщин с целью проституции. Комбс продолжает настаивать на своей невиновности и планирует подать апелляцию.

