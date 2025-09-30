Прокуратура США требует для Пи-Дидди более 11 лет тюрьмы

Федеральные прокуроры США потребовали приговорить Шона «Пафф Дэдди» Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения. Соответствующее ходатайство было направлено в суд перед предстоящим 3 октября вынесением приговора хип-хоп-магнату, пишет Reuters.