Прокуратура США требует для Пи-Дидди более 11 лет тюрьмы
Федеральные прокуроры США потребовали приговорить Шона «Пафф Дэдди» Комбса к более чем 11 годам тюремного заключения. Соответствующее ходатайство было направлено в суд перед предстоящим 3 октября вынесением приговора хип-хоп-магнату, пишет Reuters.
Прокуратура запросила не менее 135 месяцев лишения свободы и штраф в размере $500 000. Ранее адвокаты Комбса просили назначить ему 14 месяцев тюрьмы.
55-летнего музыканта признали виновным в перевозке женщин с целью проституции. Комбс продолжает настаивать на своей невиновности и планирует подать апелляцию.