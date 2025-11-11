Рэпер P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока из-за наркозависимости

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, защита добивалась 14 месяцев. До этого присяжные признали рэпера виновным по нескольким эпизодам транспортировки, однако оправдали его по тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми.