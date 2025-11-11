Рэпер P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока из-за наркозависимости
Американский рэпер P. Diddy (Шон Комбс), который был приговорен к более чем четырем годам колонии, может освободиться на год раньше из-за программы реабилитации от наркозависимости, сообщил телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря осужденного.
«Мистер Комбс – активный участник программы помощи при наркозависимости в стационаре и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. <...> Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам», – сказал представитель музыканта.
Как отмечает телеканал, срок рэпера должен был завершиться в мае 2028 г., однако с учетом программы реабилитации он может выйти раньше на год.
3 октября суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, защита добивалась 14 месяцев. До этого присяжные признали рэпера виновным по нескольким эпизодам транспортировки, однако оправдали его по тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми.