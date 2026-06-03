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NBC News: прокуратура Лос-Анджелеса начала новое расследование против P. Diddy

Ведомости

Прокуратура Лос-Анджелеса приступила к проверке новых обвинений о сексуальном насилии в адрес американского рэпера Шона Комбса, более известного под сценическим именем P. Diddy. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Осенью 2025 г. новые показания по предполагаемым эпизодам сексуального насилия были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса, после чего началась их официальная проверка. Информация о расследовании стала известна после публикации NBC News.

Поводом для проверки стали обвинения, касающиеся возможных нападений на мужчину в 2020 и 2021 гг. С соответствующими показаниями выступил публицист и музыкальный продюсер Джонатан Хэй. Он подтвердил телеканалу NBC News свое согласие на раскрытие имени в связи с публикацией информации о расследовании. Сейчас прокуратура изучает представленные материалы и обстоятельства дела.

В ноябре 2025 г. NBC сообщал, что P. Diddy, который был приговорен к более чем четырем годам колонии, может освободиться на год раньше из-за программы реабилитации от наркозависимости. Как отмечает телеканал, срок рэпера должен был завершиться в мае 2028 г., однако с учетом программы реабилитации он может выйти раньше на год.

3 октября 2025 г. суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, защита добивалась 14 месяцев. До этого присяжные признали рэпера виновным по нескольким эпизодам транспортировки, однако оправдали его по тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми.

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