NBC News: прокуратура Лос-Анджелеса начала новое расследование против P. Diddy

В ноябре 2025 г. NBC сообщал, что P. Diddy, который был приговорен к более чем четырем годам колонии, может освободиться на год раньше из-за программы реабилитации от наркозависимости. Как отмечает телеканал, срок рэпера должен был завершиться в мае 2028 г., однако с учетом программы реабилитации он может выйти раньше на год.