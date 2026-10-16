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Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Ровно

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Армия России продолжает наносить удары с помощью беспилотников по логистическим центрам и морским судам, задействованным в интересах Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.  

В течение дня ВС РФ поразили логистический центр «Экватор» в городе Ровно. По данным Минобороны, он использовался для хранения и распределения грузов для украинской армии.

Также поражен сухогруз при морском переходе. Он следовал в порт «Одесса» и перевозил грузы военного и двойного назначения.

Ночью с 15 на 16 октября ВС РФ поразили логистический центр «Блум» в Теплодаре Одесской области. Также на морском переходе поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы.

16 октября российские военные установили контроль над селами Варваровка и Николаевка в Харьковской области. 15 октября контроль был установлен над селами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

В ночь с 15 на 16 октября силы ПВО уничтожили 644 украинских беспилотника над 28 регионами России и одним морем.

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