Reuters: Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России

Впервые Трамп допустил снятие санкций еще до инаугурации, в июле 2024 г. в интервью Bloomberg. «Да. Санкциями мы отталкиваем от себя всех. Поэтому я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными в отношении Ирана, но мне даже не так сильно нужны были санкции в отношении Ирана», – рассказывал тогда он. Трамп отметил, что Россия находится «в аналогичном положении». По его словам, он обсуждал с Китаем ситуацию с антироссийскими санкциями. 15 января госсекретарь США Марко Рубио (тогда – кандидат на этот пост) заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.