Reuters: Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против России

Reuters: Белый дом разрабатывает план смягчения санкций против РоссииВашингтон планирует поднять эту тему в ходе следующих переговоров с Москвой
США разрабатывают план смягчения санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, администрация Трампа уже поручила государственному департаменту и министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров.
По данным источников, в настоящее время ведомства готовят предложение по снятию санкций с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов. Пока не ясно, чего конкретно может потребовать Вашингтон в обмен на смягчение санкций.
Впервые Трамп допустил снятие санкций еще до инаугурации, в июле 2024 г. в интервью Bloomberg. «Да. Санкциями мы отталкиваем от себя всех. Поэтому я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными в отношении Ирана, но мне даже не так сильно нужны были санкции в отношении Ирана», – рассказывал тогда он. Трамп отметил, что Россия находится «в аналогичном положении». По его словам, он обсуждал с Китаем ситуацию с антироссийскими санкциями. 15 января госсекретарь США Марко Рубио (тогда – кандидат на этот пост) заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
После инаугурации Трамп также допустил снятие санкций с России, но в конце февраля говорил, что время для этого пока не пришло. «Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», – отвечал он на вопрос о возможности снятия санкций.
26 февраля Трамп заявил, что санкции против России могут быть сняты после заключения мирного соглашения по Украине. На вопрос, является ли ослабление санкций против России возможной частью общего соглашения, Трамп ответил: «Нет». Американский президент выразил уверенность в том, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине может быть достигнуто, но подчеркнул, что не может этого гарантировать.
Вместе с тем Трамп на год продлил действие санкций, введенных в отношении России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины». Речь идет об указе 13660, который был подписан в 2014 г. бывшим президентом США Бараком Обамой. Указом вводятся санкции против ряда лиц и организаций, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Согласно документу, также введены ограничения на поездки определенных лиц, ответственных за присоединение Крыма к России.
27 февраля «Ведомости» писали, что в 2022 г. после начала спецоперации на Украине и волны санкций, торговля США и России сильно сократилась. Импорт США из России составил $14,4 млрд, сократившись на 51,3% (или на $15,2 млрд). Экспорт США в Россию составил $1,7 млрд, упав на 74% ($4,7 млрд). В 2023 г. падение продолжилось. Импорт США из России сократился до $4,87 млрд. Основными товарами при этом стали радиоактивные химикаты ($1,21 млрд), платина ($1,16 млрд) и азотные удобрения ($1,04 млрд). Экспорт американских товаров упал до $599,6 млн.
В 2024 г. общий объем торговли США с Россией, по оценке офиса американского торгового представительства, составил лишь $3,5 млрд. Импорт товаров США из России в 2024 г. составил $3 млрд, что на 34,2% (на $1,6 млрд) меньше показателя 2023 г. Экспорт из США в Россию снизился до $526 млн (-12,3%, или $73,5 млн, к 2023 г.).