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Володин: Европа находится в ступоре после победы Трампа на выборах в США

Ведомости

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала «большой неожиданностью для подавляющего большинства глав европейских государств», заявил председатель Госдумы Владимир Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Европа находится в ступоре: большинство лидеров верили в победу кандидатов от Демократической партии: Джо Байдена, а после – Камалы Харрис. Их публично поддерживали, позволяя негативные высказывания в отношении республиканца Трампа. Против действующего президента США также выступали украинский лидер Владимир Зеленский и лидеры прибалтийских стран.

Володин обратил внимание на выбранную в Европе модель развития  наднациональных образований (Евросоюз (ЕС) Европарламент, ПАСЕ). Евроструктуры создавались таким образом, чтобы «легче управлять ими». В органах власти в Европе стало «много случайных людей», в числе них – «неудавшийся комик Зеленский», подчеркнул Володин.

Спикер ГД считает, что Трамп относится к таким руководителям более чем критично, и «не собирается ставить себя на одну планку с ними». Володин обратил внимание, что, когда Трамп победил на выборах, поддержка конфликта на Украине и санкций против России была своеобразным маркером «свой или чужой». При этом у американского лидера свой взгляд на миграцию, противоположная позиция насчет трансгендеров и однополых браков, вопросов экономики и миропорядка.

«Когда сейчас рассуждают: за кого он? Трамп – за Америку. Путин – за Россию. Это совершенно очевидно. Но есть вопрос, который существовал ранее и есть сейчас: за кого главы европейских государств?», – задался вопросом Володин.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом для обсуждения деталей соглашения по сделке по полезным ископаемым. Встреча превратилась в перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп и Вэнс заявили, что Киев неблагодарен за оказанную помощь. Зеленский раньше запланированного уехал из Белого дома, соглашение так и не было подписано.

Le Figaro сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили с инициативой «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» в украинском конфликте. Европейские лидеры полагают, что оно станет альтернативой возможному соглашению США и России о прекращении огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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