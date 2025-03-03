Володин: Европа находится в ступоре после победы Трампа на выборах в США

Спикер ГД считает, что Трамп относится к таким руководителям более чем критично, и «не собирается ставить себя на одну планку с ними». Володин обратил внимание, что, когда Трамп победил на выборах, поддержка конфликта на Украине и санкций против России была своеобразным маркером «свой или чужой». При этом у американского лидера свой взгляд на миграцию, противоположная позиция насчет трансгендеров и однополых браков, вопросов экономики и миропорядка.