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Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру

Ведомости

Президент США Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому – как к врагу, сообщает портал Axios.

Подобное отношение Трампа к Зеленскому вызывает тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев, подчеркивает Axios.

По информации портала, дружелюбное отношение Трампа к России обусловлено его стремлением к мирному урегулированию украинского конфликта, а также к улучшению отношений между ядерными сверхдержавами.

В последние недели Трамп предпринял несколько шагов, направленных навстречу интересам России. 4 марта американский лидер дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение Зеленского во время визита в Вашингтон на прошлой неделе. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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