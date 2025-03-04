Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру

В последние недели Трамп предпринял несколько шагов, направленных навстречу интересам России. 4 марта американский лидер дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение Зеленского во время визита в Вашингтон на прошлой неделе. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.