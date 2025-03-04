Axios: Трамп относится к Путину как к партнеру
Президент США Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину как к партнеру, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому – как к врагу, сообщает портал Axios.
Подобное отношение Трампа к Зеленскому вызывает тревогу у союзников по НАТО и даже у некоторых республиканцев, подчеркивает Axios.
По информации портала, дружелюбное отношение Трампа к России обусловлено его стремлением к мирному урегулированию украинского конфликта, а также к улучшению отношений между ядерными сверхдержавами.
В последние недели Трамп предпринял несколько шагов, направленных навстречу интересам России. 4 марта американский лидер дал распоряжение временно приостановить военную помощь Украине. По словам представителя Белого дома, такое решение является прямым ответом на поведение Зеленского во время визита в Вашингтон на прошлой неделе. Высокопоставленный представитель администрации Трампа сообщил Fox News, что военная помощь останется замороженной до тех пор, пока украинская администрация не проявит готовность к мирным переговорам.