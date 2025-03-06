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Александр Дарчиев стал послом РФ в США

Ранее он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ
Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом РФ в США. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», – указано в документе.

Согласно указу, Дарчиев также назначается постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне по совместительству. Документ подписан президентом России 6 марта.

28 февраля в МИД РФ сообщили, что США передали России агреман на назначение Александра Дарчиева российским послом в Вашингтоне. Нота была передана во время консультаций делегаций России и США, которые прошли в Стамбуле 27 февраля. Дарчиев представлял российскую делегацию на этих переговорах. 7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что он может стать новым российским посланником в США, но официальных подтверждений этой информации тогда не поступало.

18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров после российско-американских переговоров в Эр-Рияде сообщил о том, что РФ и США договорились о назначении послов. Это стало первой и самой срочной достигнутой договоренностью.

Предыдущий посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября и вернулся в Москву. 10 октября Путин своим указом освободил Антонова от должности, которую тот занимал с 2017 г.

Александр Дарчиев занимал различные должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом с 1992 г. В 2003 г. он был назначен заместителем директора департамента Северной Америки МИД России, а в 2005 г. – советником-посланником посольства РФ в США. С 2010 по 2014 г. был главой департамента Северной Америки, а в октябре 2014 г. получил назначение на должность посла РФ в Канаде, где проработал до января 2021 г. После этого Дарчиев вернулся на должность директора департамента Северной Америки. В 2016 г. ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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