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Лавров: РФ и США договорились назначить послов в Вашингтоне и Москве

Ведомости

Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и Москве. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Прямую трансляцию министерство опубликовало в группе во «В контакте».

«Первая и самая срочная договоренность – обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», – заявил Лавров.

По словам главы российского МИДа, разговор с представителями США был «очень полезным». Стороны не просто слушали, но и слышали друг друга. У Лаврова есть основания предполагать, что после сегодняшнего разговора американская сторона стала лучше понимать позицию России.

Переговоры делегаций России и США прошли в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Встреча состоялась в одном из дворцов королевской семьи. Переговоры продлились примерно 4,5 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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