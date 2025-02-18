Лавров: РФ и США договорились назначить послов в Вашингтоне и Москве
Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и Москве. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде. Прямую трансляцию министерство опубликовало в группе во «В контакте».
«Первая и самая срочная договоренность – обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России», – заявил Лавров.
По словам главы российского МИДа, разговор с представителями США был «очень полезным». Стороны не просто слушали, но и слышали друг друга. У Лаврова есть основания предполагать, что после сегодняшнего разговора американская сторона стала лучше понимать позицию России.
Переговоры делегаций России и США прошли в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Встреча состоялась в одном из дворцов королевской семьи. Переговоры продлились примерно 4,5 часа.