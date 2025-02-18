Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде
Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде завершены. Встреча продлилась около 4,5 часа, сообщает ТАСС.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил переговоры позитивно, он сказал, что они прошли «неплохо». Стороны договорились «учитывать интересы друг друга».
«Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть», – подчеркнул Ушаков.
На переговорах Москву представили глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
В интервью «Первому каналу» Юрий Ушаков отмечал, что на повестке дня переговоров стоит вопрос о восстановлении отношений между Россией и США. Также планировалось обсудить возможное начало переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.