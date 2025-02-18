Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде

В интервью «Первому каналу» Юрий Ушаков отмечал, что на повестке дня переговоров стоит вопрос о восстановлении отношений между Россией и США. Также планировалось обсудить возможное начало переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.