США выдали агреман на назначение нового посла России в Вашингтоне

Дарчиеву 64 года, он получил образование на истфаке МГУ им. М.В. Ломоносова. Сначала он трудился научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. На дипслужбе он с 1992 г. В 2005–2010 гг. Дарчиев служил советником-посланником посольства России в США. С 2014 по 2021 г. он был послом РФ в Канаде, а с 2021 г. стал директором департамента Северной Америки МИДа.