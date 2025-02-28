США выдали агреман на назначение нового посла России в Вашингтоне

США выдали агреман на назначение нового посла России в ВашингтонеИм станет директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
США передали России агреман на назначение Александра Дарчиева российским послом в Вашингтоне. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Его отъезд к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время», – пояснили в министерстве.
Дарчиев занимает должность директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.
О том, что РФ и США договорились о назначении послов, 18 февраля сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Это стало первой и самой срочной договоренностью, которой удалось достичь.
Еще в октябре 2024 г. стало известно, что Анатолий Антонов, занимавший должность посла России в США, завершил свою миссию и вернулся в Москву. Он занимал пост посла в США с 2017 г. «Ведомости» 7 октября 2024 г. писали, что новым российским посланником, вероятно, станет Дарчиев. Однако официальных подтверждений этой информации тогда не поступало.
Дарчиеву 64 года, он получил образование на истфаке МГУ им. М.В. Ломоносова. Сначала он трудился научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. На дипслужбе он с 1992 г. В 2005–2010 гг. Дарчиев служил советником-посланником посольства России в США. С 2014 по 2021 г. он был послом РФ в Канаде, а с 2021 г. стал директором департамента Северной Америки МИДа.
Российско-американские переговоры в Стамбуле 27 февраля возглавлял именно Дарчиев. А американскую делегацию представляла заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся полноценного возобновления работы посольств и консульств. Известно, что переговоры продлились шесть с половиной часов, но были закрытыми для прессы.
«Ведомостям» удалось узнать некоторые нюансы диалога. Сообщалось, что стороны согласовали совместные шаги по обеспечению дипмиссий. Обсуждался и вопрос возвращения России шести конфискованных объектов недвижимости. Еще одной важной темой было обсуждение возможности восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.