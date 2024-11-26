Что означает выбор нового посла России в США

Бывший посол США в России Джон Салливан описывал в своей книге-мемуарах «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада» тяжелые переговоры с Дарчиевым в МИД России в марте 2022 г. «Это была самая конфликтная встреча за все время моего пребывания на посту посла в России. Дарчиеву было поручено сделать мне замечание по поводу высказывания президента [США Джо] Байдена <...> когда, отвечая на вопросы о Путине и поведении российских военных по отношению к гражданскому населению на Украине, он сказал о Путине: «Я считаю его военным преступником». Описывая заявление Байдена, Дарчиев прочитал мне лекцию и заявил, что глава одного государства не может так говорить о главе другого государства и что США и Россия не могут поддерживать дипломатию, если американский президент использует подобные выражения, чтобы оскорбить российского президента». После возражений Салливана, по его утверждению, Дарчиев «начал кричать нецензурной тирадой», а сопровождавшие экс-посла американские дипломаты боялись даже физического контакта. Но затем «Дарчиев успокоился настолько, что мы смогли продолжить разговор на другую тему, связанную с деятельностью посольства США, и завершили встречу рукопожатием», пишет Салливан.