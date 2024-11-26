Что означает выбор нового посла России в США

Что означает выбор нового посла России в СШАНазначение Дарчиева может говорить о готовности Москвы к непростым переговорам
Как сообщили «Ведомости» 7 октября, новым послом России в США с наибольшей вероятностью станет директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев. 25 ноября он посетил Госдуму, где проходят соответствующие консультации в комитете по международным делам (они должны пройти еще и в Совете Федерации). Как сообщил Telegram-канал радио «Маяк», оттуда он вышел с книгой одного из членов комитета – Вячеслава Никонова о Карибском кризисе «1962. Хрущев. Кеннеди. Кастро. Как мир чуть не погиб». При этом сам Дарчиев отказался от любых комментариев, как и Никонов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в этот же день на пресс-брифинге заявил, что он никак не будет комментировать возможное назначение Дарчиева на пост посла до соответствующего указа президента Владимира Путина. «Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – сказал Песков. Накануне МИД России заявил, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла, но не комментируют ее из-за законодательных ограничений. При этом формально не исключено, что агреман на нового посла российская сторона будет запрашивать уже у новой, республиканской администрации Дональда Трампа.
10 октября Путин подписал указ об освобождении предыдущего посла Анатолия Антонова от должности, при этом он вернулся в страну еще 6 октября. На этом посту Антонов работал с 2017 г., но в апреле 2022 г. он говорил, что у него исчезла возможность встречаться с представителями госдепа после начала военной операции на Украине.
64-летний Дарчиев окончил истфак МГУ им. М. В. Ломоносова и сначала работал научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1992 г. находится на дипслужбе, в 2005–2010 гг. служил советником-посланником посольства России в США. Он же занимал пост посла России в Канаде (2014–2021 гг.), а в 2010–2014 гг. и с 2021 г. работает директором департамента Северной Америки МИДа. Помимо английского дипломат владеет французским языком. В интервью «Интерфаксу» в марте 2022 г. Дарчиев говорил, что «стоило бы вспомнить о хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну, – мирном сосуществовании, несмотря на разделяющие нас ценности и идеалы». В декабре 2022 г. в интервью ТАСС Дарчиев называл среди условий старта переговоров о гарантиях безопасности с Украиной и Западом прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования, вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов и признание определенных Россией «реалий на земле».
Бывший посол США в России Джон Салливан описывал в своей книге-мемуарах «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада» тяжелые переговоры с Дарчиевым в МИД России в марте 2022 г. «Это была самая конфликтная встреча за все время моего пребывания на посту посла в России. Дарчиеву было поручено сделать мне замечание по поводу высказывания президента [США Джо] Байдена <...> когда, отвечая на вопросы о Путине и поведении российских военных по отношению к гражданскому населению на Украине, он сказал о Путине: «Я считаю его военным преступником». Описывая заявление Байдена, Дарчиев прочитал мне лекцию и заявил, что глава одного государства не может так говорить о главе другого государства и что США и Россия не могут поддерживать дипломатию, если американский президент использует подобные выражения, чтобы оскорбить российского президента». После возражений Салливана, по его утверждению, Дарчиев «начал кричать нецензурной тирадой», а сопровождавшие экс-посла американские дипломаты боялись даже физического контакта. Но затем «Дарчиев успокоился настолько, что мы смогли продолжить разговор на другую тему, связанную с деятельностью посольства США, и завершили встречу рукопожатием», пишет Салливан.
Решение назначить нового посла в США плановое и, возможно, связано со сменой президентской администрации в Вашингтоне, а не с каким-то фундаментальным изменением стратегии диалога, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. «Новых послов обычно назначают при смене президентов США, поэтому сам факт смены действующего посла на нового нельзя назвать чем-то слишком неожиданным», – сказал американист.
Эксперт объяснил, что даже при нынешнем уровне российско-американских отношений у Москвы должен быть посол в Вашингтоне по двум причинам: это сохраняет конкретный канал связи между двумя странами и позволяет понимать ситуацию «на месте». «Приходит новая администрация, и, несмотря на наличие опыта работы с [избранным президентом Дональдом] Трампом ранее, все равно нужен анализ возможных перспектив для отношений», – сказал Васильев. А фигура такого карьерного дипломата, как Дарчиев, по его мнению, говорит о готовности Москвы исходить в отношениях с Вашингтоном из норм международного права и вести диалог на традиционных площадках.