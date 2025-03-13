Самолет компании Уиткоффа приземлился в Москве

На брифинге 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости. На тот момент, по его словам, с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.