Самолет компании Уиткоффа приземлился в Москве
Самолет, числящийся за компанией Witkoff спецпосланника Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа, приземлился в Москве, свидетельствуют данные Flight Radar.
Согласно данным ADS-B Exchange, Уиткофф и предполагаемая переговорная группа прилетели на джете Gulfstream G650 с бортовым номером N103WG. Сам самолет закреплен на WG Aviation III Llc., та, в свою очередь, – зарегистрирована в качестве предприятия группы компании Witkoff, принадлежащей спецпосланнику президента США. Об этом свидетельствуют данные выписки из реестра недвижимости штата Флорида.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф прибудет в Россию 13 марта. 11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых представители Киева предварительно согласились на 30-дневное прекращение огня в конфликте с РФ. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля.
На брифинге 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости. На тот момент, по его словам, с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.
13 марта представитель Кремля не подтвердил и не опроверг информацию о скором прибытии в РФ Уиткоффа. «Все остальное скажем позже», – сказал Песков.