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Песков о визите Уиткоффа в Москву: «все скажем позже»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о скором прибытии в РФ спецпосланника американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Соответствующий вопрос представителю Кремля задали в ходе брифинга.

«Все, что я собирался вам сказать, я уже [сказал]. Все остальное скажем позже», – сказал Песков.

Axios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф прибудет в Россию 13 марта. 11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых представители Киева предварительно согласились на 30-дневное прекращение огня в конфликте с РФ. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля.

На брифинге 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости. На тот момент, по его словам, с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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