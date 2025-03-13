Песков о визите Уиткоффа в Москву: «все скажем позже»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о скором прибытии в РФ спецпосланника американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. Соответствующий вопрос представителю Кремля задали в ходе брифинга.
«Все, что я собирался вам сказать, я уже [сказал]. Все остальное скажем позже», – сказал Песков.
Axios со ссылкой на источники писал, что Уиткофф прибудет в Россию 13 марта. 11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, по итогам которых представители Киева предварительно согласились на 30-дневное прекращение огня в конфликте с РФ. Вашингтон обязался довести это предложение до Кремля.
На брифинге 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости. На тот момент, по его словам, с американской стороны не поступало запроса о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.