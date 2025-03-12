Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине

Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по УкраинеВашингтон рассчитывает на достижение соглашения о прекращении огня
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские официальные лица в данный момент направляются в Россию для переговоров по Украине. Он выразил надежду на достижение соглашения о временном прекращении огня.
«Прямо сейчас, пока мы говорим, люди отправляются в Россию. И, надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня от России», – сказал Трамп журналистам перед началом встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который присутствовал при общении с прессой, сообщил, что представители Москвы и Вашингтона проведут встречи и телефонные переговоры в ближайшие пару дней.
«У нас запланированы переговоры по телефону и личные встречи с некоторыми нашими коллегами в ближайшие пару дней», – сказал Вэнс. «Как отметил президент, мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции, поскольку украинцы согласились на прекращение огня, и теперь посмотрим, удастся ли нам добиться такого же согласия от россиян», – добавил он.
Давление на Россию
Трамп подчеркнул, что он надеется, что давление на Россию, в том числе с помощью санкций, не потребуется для заключения соглашения о прекращении огня.
«Надеюсь, это не понадобится. Мы можем договориться с Россией», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, может ли Вашингтон оказать давление на Россию, например, введением санкций, чтобы добиться прекращения огня.
Трамп отметил, что в финансовом плане Вашингтон «мог бы сделать для России кое-что очень плохое», что было бы «разрушительно для России», но он не хочет этого делать.
«Я могу предпринять финансовые шаги. Это было бы очень плохо для России. Но я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира. Я хочу увидеть мир», – добавил Трамп.
Трамп считает, что если Россия согласится на прекращение огня, противоборствующие стороны будут на 80% ближе к завершению конфликта.
Переговоры с Украиной в Джидде
«Вчера у нас был большой успех. У нас есть полное прекращение огня, если оно вступит в силу. Теперь все зависит от России, но у нас на самом деле хорошие отношения с обеими сторонами, так что посмотрим», – сказал он.
Трамп заявил, что вопрос территорий Украины уже поднимался в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта.
«Мы также обсудили территориальные вопросы и другие сопутствующие моменты. Мы не просто объявляем прекращение огня, не понимая, что происходит. Мы знаем, о каких территориях идет речь, будь то отвод войск или его отсутствие, – сказал он. – Мы обсудили множество деталей, которые необходимо учесть, потому что не хотим тратить время впустую».
Контакты с президентом России
На вопрос, запланирована ли у него встреча или разговор с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сказал: «Я не буду комментировать это».
Трамп заявил, что пока не разговаривал с российским лидером о прекращении огня на Украине, но отметил, что получил несколько позитивных сигналов.
Когда Трампа спросили, чего он ожидает от Путина после того, как ему представят предложение по прекращению огня, он сказал: «У меня нет оценки, и я не полагаюсь на шансы».
«Я думаю, это имеет смысл для России. Хотя для России тоже есть много негативных последствий. У нас очень сложная ситуация, которая с одной стороны практически решена», – добавил он.
Когда Трампа спросили, уверен ли он, что Путин выполнит условия прекращения огня, он ответил: «Мы пока не говорили с ним по существу... Мы скоро все узнаем. Я получил несколько позитивных сигналов, но позитивный сигнал сам по себе ничего не значит. Это очень серьезная ситуация. Ситуация, которая может привести к третьей мировой войне, и [экс-президент США Джо] Байден никогда не должен был допустить этого. Некомпетентность позволила этому случиться».
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию.
Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.
В ходе брифинга 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможные контакты с США на высшем уровне при необходимости, но, по его словам, на данный момент с американской стороны не поступало запроса о переговорах с Путиным.