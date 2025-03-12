Трамп направил в Россию делегацию для переговоров по Украине

Когда Трампа спросили, уверен ли он, что Путин выполнит условия прекращения огня, он ответил: «Мы пока не говорили с ним по существу... Мы скоро все узнаем. Я получил несколько позитивных сигналов, но позитивный сигнал сам по себе ничего не значит. Это очень серьезная ситуация. Ситуация, которая может привести к третьей мировой войне, и [экс-президент США Джо] Байден никогда не должен был допустить этого. Некомпетентность позволила этому случиться».