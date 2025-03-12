Какие перспективы достижения стратегической стабильности между Россией и США

При этом именно в первый срок Трампа (2017-2021 гг.) ускорилось разрушение договорно-правовых механизмов Москвы и Вашингтона в вопросах стратегической стабильности и связанными с ней факторами, созданных во времена холодной войны и после нее. В 2019 г. он объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности (ДРСМД, 1987 г.). В мае 2020 г. он также инициировал выход США из Договора по открытому небу 1992 г. Кроме того, в случае победы на выборах 2020 г. Трамп не планировал продлевать условия СНВ III.