Какие перспективы достижения стратегической стабильности между Россией и США

Какие перспективы достижения стратегической стабильности между Россией и СШАЭксперты оценили вероятность начала этого процесса в 2025 году
Главным политическим событием начала 2025 г. стало возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Практически сразу он начал реализовывать большинство внутри- и внешнеполитических обещаний, озвученных в ходе избирательной кампании. Одно из последних – наладить диалог с Россией. В связи с этим он упоминал много тем, которые могут быть основой стабилизации двусторонних отношений. Больше всего времени американский лидер уделял украинскому вопросу, но им не ограничивался. В частности, Трамп неоднократно упоминал возможность договориться с Москвой по вопросам стратегической стабильности.
Например, в середине февраля он заявил, что рассчитывает обсудить с Китаем и Россией ядерное разоружение. «И когда все наладится – надеюсь, это случится в ближайшем будущем, – первой встречей, которую я хочу провести, будет встреча с Китаем и Россией. Мы обсудим сокращение, остановку и уменьшение количества ядерного оружия», – сказал Трамп журналистам.
Новая гонка вооружений
В годы администрации бывшего президента Джо Байдена (2021-2025 гг.) США также предлагали России обсудить вопросы стратегической стабильности, в том числе после начала спецоперации. В конце февраля 2024 г. президент России Владимир Путин заметил, что переговоры невозможны без обсуждения других аспектов в условиях, когда Вашингтон уверен в необходимости нанести стратегическое поражение Москве на Украине. Путин заявил, что Штаты готовы вести диалог лишь по удобным для себя темам. Так он ответил на новости о поручении Байдена начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с Москвой в связи с якобы начавшейся разработкой ею противоспутникового ядерного оружия.
В конце февраля 2023 г. Россия приостановила выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений. Российский президент обосновал решение Москвы демонстративным «ультиматумом» НАТО о возвращении к требованиям договора и допуске инспекций после ударов ВСУ по базам стратегической авиации России в 2022 г.
25 сентября 2024 г. Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал глава государства, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.
При этом именно в первый срок Трампа (2017-2021 гг.) ускорилось разрушение договорно-правовых механизмов Москвы и Вашингтона в вопросах стратегической стабильности и связанными с ней факторами, созданных во времена холодной войны и после нее. В 2019 г. он объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности (ДРСМД, 1987 г.). В мае 2020 г. он также инициировал выход США из Договора по открытому небу 1992 г. Кроме того, в случае победы на выборах 2020 г. Трамп не планировал продлевать условия СНВ III.
«Ведомости» опросили экспертов в области стратегической стабильности о перспективах начала американо-российских переговоров по этому вопросу в 2025 г.
Украина и переговоры по стратегической стабильности
Первоочередным вопросом в американо-российских взаимоотношениях является украинский кризис, заявил эксперт РСМД Александр Ермаков. По его мнению, заключения каких-то значительных соглашений в области стратегической стабильности до урегулирования конфликта ожидать не стоит.
Вероятность начала подготовки консультаций между Россией и США о вопросах стратстабильности до урегулирования украинского кризиса будет зависеть от того, как российская сторона оценивает намерения США, а именно: отказалась ли нынешняя администрация США от цели нанести России стратегическое поражение, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады им. Г. А. Арбатова Олег Криволапов.
Все попытки прошлой американской администрации осуществить «компартментализацию» вопросов стратегической стабильности российской стороной отметались в связи с необходимостью более широкомасштабного урегулирования в российско-американских отношения, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «Украина здесь лишь один из элементов. Судя по всему, новая американская администрация сразу предложила разговор по всей повестке наших двусторонних отношений, соответственно, и по стратделам возможен предметный разговор в общем контексте. Начало переговоров в 2025 г., соответственно, вполне возможно», – сказал эксперт.
Возможен ли трехсторонний формат
России, когда Штаты говорят о вовлечении Китая, становится еще более неприемлемо отсутствие за столом Великобритании и Франции, которые являются союзниками США и при том не ограничены какими-либо соглашениями, объяснил Ермаков.
Вряд ли команда Трампа на нынешнем этапе исключает вариант с двусторонними переговорами с КНР на тему стратегических вооружений, подчеркивает Криволапов. «Но все еще непохоже, чтобы Китай был готов к переговорам, где будут в каком-либо формате предметно обсуждаться его стратегические вооружения», – уточнил эксперт.
В США, возможно, надеются на возможность какого-то дополнительного давления на Китай с российской стороны, однако, как минимум, сейчас и Россия, и Китай совершенно не хотят этого разговора в таком формате, считает Стефанович. Возможно, что-то можно придумать в формате «ядерной пятерки», тем более британский и французский ядерные арсеналы, с российской точки зрения, все более важную роль играют, подчеркнул он.
Влияние опыта
В годы холодной войны, то есть в рамках договоров ОСВ, количество вооружений ограничивалось «на доверии», речь шла в первую очередь о не наращивании количеств относительно уже построенного, контролировалось по мере возможностей средствами разведки, было понимание что значительно нарушить не выйдет, а для мелкого жульничества риск не оправдан, объяснил Ермаков.
Что касается механизма правил зачета и инспекций, то он был выработан уже после холодной войны в рамках договоров СНВ, но после кризиса в двусторонних отношениях этот механизм потерял актуальность, продолжил эксперт.
Сенат США вряд ли ратифицирует какой-либо новый договор по контролю над вооружениями, считает Криволапов. «Это значит, России и США, скорее всего, придется думать о договоренностях, не требующих ратификации. Без ратифицированного договора вряд ли речь пойдет о возвращении, например, инспекционных режимов», – пояснил американист. Он уточнил, что, если какие-либо договоренности вообще будут достигнуты между РФ и США, то в части верификации они, скорее всего, будут полагаться на национальные технические средства: радары различных типов базирования и космические спутники для наблюдения.
«Мне представляется, что в отличие от прошлых форматов будет сделано меньше акцента на количественных показателях и уделено чуть больше внимания практическому измерению деятельности стратегических сил. Кроме того, возможно смещение акцента от инспекционной деятельности к использованию национальных технических средств», – дополнил Стефанович.
Что могут советовать Трампу
Среди экспертов, способных как-либо повлиять на администрацию Трампа, почти нет сторонников контроля над вооружениями, отметил Криволапов. «Но даже если некоторые из близких команде Трампа экспертов вообще допустят идею о пользе ограничения ядерных арсеналов, то они все еще против переговоров о ПРО, РСМД и неядерных стратегических вооружениях, а также о чем-то, что препятствовало бы США получить доминирование в космосе», – подчеркнул эксперт.
Стоит отметить и доклад двухпартийной комиссии о стратегическом положении США, также наметивший направления наращивания американского ядерного арсенала, говорит Стефанович. Он согласился, что среди условных соратников Трампа есть сторонники гонки ядерных вооружений.
На сегодняшний день ситуация отличается от той, которая была в последний раз, когда Россия и США предметно вели переговоры о контроле над вооружениями в 2010 г. при президенте Бараке Обаме (2009-2017 гг.), считает Криволапов. Эксперт объяснил, что все эксперты-сторонники контроля над вооружениями идейно далеки от действующей американской администрации.
Путь до договора
«В наших с американцами отношениях есть отработанные механизмы взаимодействия смешанных групп из дипломатов и военных, они будут сформированы из известного "пула" специалистов профильных отделов МИДов и Минобороны, которые приступят в переговорам после того как принципиальную отмашку даст высшее руководство стран», – объяснил Ермаков. По мнению эксперта, вопрос привлечения китайцев – открытый, и они будут изо всех сил тянуть время надеясь «пересидеть» второй срок Трампа, но от китайцев не будет и резких отказов.
На первом этапе должна быть «отмашка» от президентов о том, что в принципе надо попробовать о чем-то договориться, согласился Стефанович. После этого, как полагает эксперт, возможно, пойдет обсуждение на уровне, условно, замминистра иностранных дел с последующим формированием отдельных переговорных треков с соответствующими межведомственными рабочими группами.
«Полноценного договора до февраля 2026 г. я бы не ждал, но как раз то, о чем есть взаимопонимание с американскими экспертами, так это о целесообразности односторонних политических обязательств не выходить за потолки ДСНВ 2010 г. до заключения нового договора», – резюмировал Стефанович.