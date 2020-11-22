В США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу
Вашингтон больше не является участником Договора по открытому небу (ДОН), заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
«Сегодня завершился шестимесячный период с того дня, как Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся участником этого договора, который Россия грубо нарушала годами», — приводятся его слова в Twitter-аккаунте Совета нацбезопасности.
По его словам, президент США «никогда не переставал ставить Америку на первое место», а ДОН является «устаревшим договором», который наносит ущерб национальной безопасности США.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» усомнился в жизнеспособности договора после выхода из него США.
МИД России, комментируя выход Вашингтона из договора, сообщил, что Москва намерена добиваться от государств, оставшихся в договоре, твердых гарантий выполнения их обязательств.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией и России – над территориями стран НАТО.
21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России.