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В США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу

Ведомости

Вашингтон больше не является участником Договора по открытому небу (ДОН), заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«Сегодня завершился шестимесячный период с того дня, как Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из Договора по открытому небу. Мы больше не являемся участником этого договора, который Россия грубо нарушала годами», — приводятся его слова в Twitter-аккаунте Совета нацбезопасности.

По его словам, президент США «никогда не переставал ставить Америку на первое место», а ДОН является «устаревшим договором», который наносит ущерб национальной безопасности США.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» усомнился в жизнеспособности договора после выхода из него США.

МИД России, комментируя выход Вашингтона из договора, сообщил, что Москва намерена добиваться от государств, оставшихся в договоре, твердых гарантий выполнения их обязательств.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией и России – над территориями стран НАТО.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России.

Ранее по теме: Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных