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Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США

Ведомости

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) делает это соглашение нежизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — заявил он.

Ранее сегодня МИД России, комментируя завершение США процедуры выхода из ДОН, сообщил, что Москва намерена добиваться от государств, оставшихся в договоре, твердых гарантий выполнения их обязательств.

В МИДе полагают, что Вашингтон, выйдя из договора, рассчитывает на то, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также делиться своими материалами съемки российских объектов.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией и России – над территориями стран НАТО.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России.

Ранее по теме: Россия не выйдет из договора об открытом небе вслед за США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных