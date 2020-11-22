Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США

Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией и России – над территориями стран НАТО.