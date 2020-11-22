Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу после выхода США
Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) делает это соглашение нежизнеспособным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
«Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным», — заявил он.
Ранее сегодня МИД России, комментируя завершение США процедуры выхода из ДОН, сообщил, что Москва намерена добиваться от государств, оставшихся в договоре, твердых гарантий выполнения их обязательств.
В МИДе полагают, что Вашингтон, выйдя из договора, рассчитывает на то, что его союзники будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также делиться своими материалами съемки российских объектов.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками стали 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, Россию, Украину, Белоруссию и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Фактически речь идет о разведывательных полетах США и их союзников над Россией и России – над территориями стран НАТО.
21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал многочисленные нарушения со стороны России.