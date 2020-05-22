Россия не выйдет из договора об открытом небе вслед за США

Россия не выйдет из договора об открытом небе вслед за СШАНо будущее этого соглашения остается неясным
Россия не будет вслед за США выходить из договора об открытом небе, заявил 22 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «В договоре на сегодняшний день 34 государства. США запустили процедуру выхода, но после их выхода <…> в нем останется 33 государства или меньше. Но это все равно не означает, что договор прекратит свое существование», – сказал он во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом имени А.М.Горчакова.
Договор об открытом небе (ДОН) был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками, помимо России, являются США, другие члены НАТО и ряд европейских стран, включая Украину и Белоруссию. Согласно договору страны-участницы имеют право на воздушные инспекции других стран в соответствии с установленными квотами и по заранее определенным маршрутам. В последние годы США и близкие к ним страны вроде Грузии неоднократно обвиняли Россию в нарушениях договора, которые выражались в запрете полетов в десятимильной полосе около границ Абхазии и Южной Осетии (полеты вдоль границ третьих стран запрещены, но Запад не признает независимость этих республик), ограничениях по времени в полетах над Калининградской областью (по мнению России, это мешало полетам гражданских самолетов) и над местом проведения учений «Центр-2019». Россия, в свою очередь, указывала на наложенные США ограничения и позднее согласилась с полетами вдоль границ Абхазии и Южной Осетии, а также выразила готовность к компромиссу по полетам над Калининградской областью.
О выходе из ДОН заявил 21 мая президент США Дональд Трамп. Объясняя это решение, госсекретарь США Майк Помпео и другие официальные лица, помимо повторения прежних претензий к России, сообщили, что полеты использовались для разведки целей потенциальных ударов по критически важной инфраструктуре США неядерным оружием. Кроме того, как сообщила The New York Times накануне заявления Трампа, президенту США не понравилось, что российский самолет в ходе одного из полетов пролетел рядом с его частной резиденцией.
Сложно сказать, можно ли будет сохранить договор после выхода США, говорит эксперт стокгольмского института SIPRI Пётр Топычканов. США своим решением создали условия, при которых у России есть множество способов реагирования, в том числе и отложенный выход из ДОН, отмечает он. Даже если Россия не выйдет из договора, это не будет означать, что соглашение продолжит функционировать как раньше, полагает Топычканов. Неясно, по его словам, и то, насколько договор будет нужен России и насколько он останется эффективным для инспекций над Европой. «Хлопать дверью» российской стороне, может, и не нужно, но будущее соглашения зависит от успеха дипломатических усилий России и европейских стран при обсуждении его будущего, подчеркивает эксперт. По его мнению, сам по себе договор важен теперь не для контроля за военной активностью другой стороны, а как политическая мера доверия.
На данный момент наиболее формализованной реакцией европейских союзников США на выход Вашингтона из договора стало совместное заявление МИДов Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Италии и Швеции, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. В этом документе они выражают сожаление в связи с желанием США выйти из договора и, хотя и разделяют часть опасений по поводу его выполнения Россией, указывают, что ДОН критически важен и полезен для европейской безопасности. В заявлении также подтверждается, что эти страны планируют продолжать участвовать в договоре. Судя по дальнейшим уточнениям, в качестве претензий к России они всерьез рассматривают вопрос ограничений на длительность полетов над Калининградской областью и планируют продолжать уговаривать Москву снять это ограничение, констатирует эксперт. Откровения госдепартамента США о том, что посредством наблюдательных полетов «русские собирают информацию о целях из гражданской инфраструктуры для крылатых ракет», эти страны предпочли не комментировать, отмечает Ермаков. По его мнению, европейцы будут стараться сохранить ДОН. Однако примечателен список подписантов заявления – в основном это «старые» члены альянса, умеренные партнеры НАТО, но среди них нет Великобритании и «восточного фланга»: Польши, Прибалтики и Румынии, обращает внимание эксперт. Возможно, стоит ожидать от них каких-то сюрпризов в деле верности заокеанскому сюзерену, но пока судить рано, считает Ермаков.