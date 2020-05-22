Россия не выйдет из договора об открытом небе вслед за США

На данный момент наиболее формализованной реакцией европейских союзников США на выход Вашингтона из договора стало совместное заявление МИДов Бельгии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Италии и Швеции, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. В этом документе они выражают сожаление в связи с желанием США выйти из договора и, хотя и разделяют часть опасений по поводу его выполнения Россией, указывают, что ДОН критически важен и полезен для европейской безопасности. В заявлении также подтверждается, что эти страны планируют продолжать участвовать в договоре. Судя по дальнейшим уточнениям, в качестве претензий к России они всерьез рассматривают вопрос ограничений на длительность полетов над Калининградской областью и планируют продолжать уговаривать Москву снять это ограничение, констатирует эксперт. Откровения госдепартамента США о том, что посредством наблюдательных полетов «русские собирают информацию о целях из гражданской инфраструктуры для крылатых ракет», эти страны предпочли не комментировать, отмечает Ермаков. По его мнению, европейцы будут стараться сохранить ДОН. Однако примечателен список подписантов заявления – в основном это «старые» члены альянса, умеренные партнеры НАТО, но среди них нет Великобритании и «восточного фланга»: Польши, Прибалтики и Румынии, обращает внимание эксперт. Возможно, стоит ожидать от них каких-то сюрпризов в деле верности заокеанскому сюзерену, но пока судить рано, считает Ермаков.