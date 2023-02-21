Последний договор России и США о контроле над вооружениями приостановлен

Последний договор России и США о контроле над вооружениями приостановленНа замену СНВ-III может ничего не прийти
Россия приостанавливает выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.). ДСНВ был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1 500 единиц.
Путин также напомнил, что в США на фоне истечения сроков годности ядерных боеприпасов идут дискуссии о возобновлении их испытаний, прекращенных еще в СССР в 1990 г. «В этой ситуации Министерство обороны России и “Росатом” должны обеспечить готовность к обеспечению испытаний российского ядерного оружия. Первыми, мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем», – заверил он.
Путин отметил, что ДСНВ был заключен «в принципиально другой ситуации, в условиях снижения напряженности и укрепления взаимного доверия», а вскоре после этого Москва и Вашингтон отказались считать друг друга противниками официально, но всё это в прошлом.
Президент обосновал решение Москвы в первую очередь тем, что после попыток ударов Украины по российским базам стратегической авиации в 2022 г., к которым был «прямо причастен Запад», 3 февраля НАТО «потребовала» от России «вернуться» к выполнению требований СНВ-III, «включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты». Это, по мнению Путина, «ультиматум», демонстративно не учитывающий связь стратегической безопасности и конфликта на Украине, а также не гарантирующий выполнение договора США со своей стороны.
«Выступив с совместным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы с этим согласны. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО состоит не одна ядерная держава, США, ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас», – сказал Путин.
Приостановка выполнения Россией ДСНВ чревата развалом договора в целом через какое-то время, как показывает опыт подобных приостановок в прошлом, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков. За этим следует рост взаимных «ядерных страхов» обладающих ядерным оружием государств в отсутствие транспарентности. Это, в свою очередь, считает Ермаков, может привести к повышению доли расходов на стратегические ядерные силы (СЯС) в общих оборонных расходах ядерных стран.
Конец ДСНВ может стать ударом и по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, подписан в 1968 г., к настоящему времени обязались соблюдать 190 стран - членов ООН, кроме Индии, Пакистана, Израиля и КНДР. – «Ведомости»), который лежит в основе политики нераспространения. Теперь у «пороговых держав», близких к созданию ядерного оружия, появляются дополнительные доводы для продолжения работ над ним, уверен эксперт.
Путин подчеркнул, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но возвращение возможно на новых условиях, с учетом ядерных потенциалов Франции и Великобритании, отмечает главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Это означает, что модель двусторонних соглашений о сокращении вооружений, как она была разработана в 1960-1970-е гг., прекратила существование, а новой не видно, и, возможно, ее уже и не будет.
«А еще это сигнал, что возобновление ядерных испытаний вполне возможно, правда, не первыми, а если [после] США, однако готовиться мы начинаем. Вполне ясное указание на то, что ядерный компонент и текущие боевые действия напрямую связаны», – подчеркнул Лукьянов.