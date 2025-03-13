Путин: Россия согласна прекратить боевые действия на Украине

Российский президент при этом указал на наличие вопросов по деталям перемирия. В том числе как поступить России с оставшимися в Курской области военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ): «Что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?»