Путин: Россия согласна прекратить боевые действия на Украине

Путин: Россия согласна прекратить боевые действия на УкраинеОднако в договоренностях о перемирии должны учитывать все нюансы, подчеркнул президент
Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса», – сказал он.
Российский президент при этом указал на наличие вопросов по деталям перемирия. В том числе как поступить России с оставшимися в Курской области военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ): «Что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?»
Путин также допускает, что Киев может использовать прекращение огня для продолжения мобилизации, поставок оружия и др. Сложности также могут возникнуть при контроле соблюдения режима прекращения огня. По словам российского лидера, фронт в российско-украинском конфликте составляет почти 2000 км: «Кто будет определять, кто и где нарушил договоренности о прекращении огня?»
Нюансы в соглашении о перемирии Путин может обсудить с президентом США Дональдом Трампом.
С инициативой организовать 30-дневное перемирие выступили в Вашингтоне. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
13 марта в российскую столицу прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он намерен провести переговоры с российскими представителями и в первую очередь с президентом Путиным. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента РФ и Уиткоффа состоится уже сегодня в закрытом режиме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день после предложения о перемирии не исключил возможных контактов с США на высшем уровне при такой необходимости. 13 марта Ушаков назвал предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине «временной передышкой для украинских военных – и больше ничего».