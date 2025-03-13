Ушаков: встреча Путина и Уиткоффа состоится в закрытом режиме 13 марта
Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоится 13 марта в закрытом режиме, сообщил «Известиям» помощник российского лидера Юрий Ушаков.
13 марта в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о скором прибытии Уиткоффа в РФ. «Все остальное скажем позже», – сказал Песков. Самолет, числящийся за компанией Уиткоффа, днем приземлился в Москве.
В разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным Ушаков сказал, что Уиткофф прилетел в Россию и будет проводить переговоры с представителями власти в стране. На утоняющий вопрос о том, состоятся ли у американского чиновника переговоры с высшим руководством России, Ушаков ответил: «Не исключено».