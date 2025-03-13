Ушаков допустил переговоры между посланником Трампа и Путиным

В разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным Ушаков сказал, что Уиткофф прилетел в Россию и будет проводить переговоры с представителями власти в стране. На утоняющий вопрос о том, состоятся ли у американского чиновника переговоры с высшим руководством России, Ушаков ответил: «Не исключено».