Ушаков допустил переговоры между посланником Трампа и Путиным
Президент России Владимир Путин может провести переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом заявил помощник главы российского государства и член переговорной группы с США Юрий Ушаков.
В разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным Ушаков сказал, что Уиткофф прилетел в Россию и будет проводить переговоры с представителями власти в стране. На утоняющий вопрос о том, состоятся ли у американского чиновника переговоры с высшим руководством России, Ушаков ответил: «Не исключено».
Ушаков подчеркнул, что российская сторона хочет долгосрочного урегулирования украинского кризиса с учетом своих интересов и озабоченностей.
13 марта самолет, числящийся за компанией Witkoff спецпосланника Дональда Трампа – Стивена Уиткоффа, приземлился в Москве. В ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о скором прибытии в РФ Уиткоффа. «Все остальное скажем позже», – сказал Песков.