Телефонный разговор Путина и Трампа состоится с 16:00 по 18:00 18 марта

Телефонный разговор Путина и Трампа состоится с 16:00 по 18:00 18 мартаЛидеры сами определят продолжительность беседы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор днем 18 марта, с 16:00 по 18:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во второй половине дня будет известный, уже анонсированный президентом Трампом телефонный разговор Путина и Трампа. Мы проинформируем вас по итогам этого разговора», – сказал он.
На уточняющий вопрос о точном времени переговоров Песков ответил, что звонок состоится с 16:00 до 18:00 мск. Темой обсуждения может стать в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. Представитель Кремля сообщил, что президенты не ограничивают себя по времени и будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».
Песков уточнил, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора. В прошлый раз о проведенных 12 февраля переговорах сообщил Песков в ходе брифинга.
Телефонный разговор между лидерами России и США 18 марта станет вторым за последние два месяца. В ходе первого за несколько лет российско-американского контакта 12 февраля Путин и Трамп обсудили боевые действия России на Украине, а также договорились об организации личной встречи. Позже в феврале состоялись две встречи российской и американской делегаций. Первые переговоры состоялись в саудовском Эр-Рияде 18 февраля, вторая встреча – в турецком Стамбуле 27 февраля. В обоих случаях обсуждалось, прежде всего, восстановление дипотношений.
Предметом переговоров Москвы и Вашингтона в этот раз может стать вопрос о 30-дневном перемирии. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. 13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов.