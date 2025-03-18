Телефонный разговор Путина и Трампа состоится с 16:00 по 18:00 18 марта

Телефонный разговор между лидерами России и США 18 марта станет вторым за последние два месяца. В ходе первого за несколько лет российско-американского контакта 12 февраля Путин и Трамп обсудили боевые действия России на Украине, а также договорились об организации личной встречи. Позже в феврале состоялись две встречи российской и американской делегаций. Первые переговоры состоялись в саудовском Эр-Рияде 18 февраля, вторая встреча – в турецком Стамбуле 27 февраля. В обоих случаях обсуждалось, прежде всего, восстановление дипотношений.