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Телефонный разговор Путина и Трампа состоится с 16:00 по 18:00 18 марта

Лидеры сами определят продолжительность беседы
Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор днем 18 марта, с 16:00 по 18:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня будет известный, уже анонсированный президентом Трампом телефонный разговор Путина и Трампа. Мы проинформируем вас по итогам этого разговора», – сказал он.

На уточняющий вопрос о точном времени переговоров Песков ответил, что звонок состоится с 16:00 до 18:00 мск. Темой обсуждения может стать в том числе урегулирование российско-украинского конфликта. Представитель Кремля сообщил, что президенты не ограничивают себя по времени и будут говорить «столько, сколько посчитают нужным».

Песков уточнил, что Кремль пока не выбрал форму сообщения об итогах переговоров, но сам Путин «вряд ли что-то будет говорить» по завершении телефонного разговора. В прошлый раз о проведенных 12 февраля переговорах сообщил Песков в ходе брифинга.

Телефонный разговор между лидерами России и США 18 марта станет вторым за последние два месяца. В ходе первого за несколько лет российско-американского контакта 12 февраля Путин и Трамп обсудили боевые действия России на Украине, а также договорились об организации личной встречи. Позже в феврале состоялись две встречи российской и американской делегаций. Первые переговоры состоялись в саудовском Эр-Рияде 18 февраля, вторая встреча – в турецком Стамбуле 27 февраля. В обоих случаях обсуждалось, прежде всего, восстановление дипотношений.

Предметом переговоров Москвы и Вашингтона в этот раз может стать вопрос о 30-дневном перемирии. 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. 13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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