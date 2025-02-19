Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде. Первые итоги

Долгожданные переговоры начались приблизительно в 10.23 по московскому времени и продлились более четырех часов с небольшим перерывом на ланч. Комментарии Ушакова дали повод снизить планку ожиданий. Несмотря на то что, по его словам, «делегации провели серьезный разговор», который прошел «неплохо», пока трудно говорить, что «США и Россия сближаются». Ожидавшаяся западными СМИ уже в феврале встреча Путина и Трампа, вероятно, не состоится. По крайней мере, Ушаков прямо сказал о том, что она «вряд ли» пройдет на следующей неделе. При этом стороны будут работать над созданием необходимых условий для такого саммита: Россия и США договорились «учитывать интересы друг друга».