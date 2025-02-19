Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде. Первые итоги

Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде. Первые итогиОбе стороны показали, что довольны первой за долгие годы встречей
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля прошел первый раунд переговоров делегаций России и США высокого уровня после возвращения к власти в США президента Дональда Трампа. Подобный формат был заморожен три года после начала российской спецоперации на Украине. И сейчас их возобновлению способствовал телефонный разговор хозяина Белого дома с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля.
По его поручению интересы Москвы представляли его помощник по внешней политике Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров. К ним присоединился и директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Их визави стали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф.
Кроме того, на кадрах, распространенных МИД России, за спинами лидеров российской делегации были замечены замначальника управления администрации президента РФ по внешней политике Дмитрий Балакин и советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.
Долгожданные переговоры начались приблизительно в 10.23 по московскому времени и продлились более четырех часов с небольшим перерывом на ланч. Комментарии Ушакова дали повод снизить планку ожиданий. Несмотря на то что, по его словам, «делегации провели серьезный разговор», который прошел «неплохо», пока трудно говорить, что «США и Россия сближаются». Ожидавшаяся западными СМИ уже в феврале встреча Путина и Трампа, вероятно, не состоится. По крайней мере, Ушаков прямо сказал о том, что она «вряд ли» пройдет на следующей неделе. При этом стороны будут работать над созданием необходимых условий для такого саммита: Россия и США договорились «учитывать интересы друг друга».
То, что переговорщики в Эр-Рияде не определили дату встречи двух президентов, подтвердил и Уолтц. Но он по-прежнему говорит о намерении своего шефа Трампа действовать «очень быстро» в рамках обсуждения Украины. И они будут включать в себя, по его словам, обсуждение территориальных вопросов и гарантий безопасности. Кроме того, Уолтц считает, что и представители ЕС в определенный момент должны будут оказаться за столом переговоров.
И первым шагом для подробного диалога между Россией и США должно стать создание переговорной группы высокого уровня по Украине, куда, как позже рассказал Ушаков, американцы назначили представителя Трампа по Украине Кита Келлога (но при этом есть информация, что он будет ответственен именно за контакты с Киевом и ЕС). Вскоре свой выбор должны огласить и россияне.
Лавров на своей пресс-конференции заверил, что россияне и американцы «не только слушали, но и слышали друг друга». Самой срочной договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве («Ведомости» еще в октябре 2024 г. писали, что новым российским посланником станет глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев). Кроме того, страны договорились восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне, которая значительно уменьшилась в последние годы из-за взаимных высылок дипломатов.
Рубио рассказал о создании консультационного механизма для устранения факторов, «вызывающих раздражение в наших двусторонних отношениях», что должно помочь нормализовать работу посольств. Госсекретарь признал, что «одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно для установления прочного мира». «Сегодня мы сделали важный шаг вперед», – добавил толику оптимизма он.
Дмитриев по итогам переговоров в Эр-Рияде тоже призвал пока не говорить «о компромиссах». По его словам, в Эр-Рияде обсуждалось и возможное экономическое сотрудничество стран в будущем (для чего Дмитриева, собственно, и включили в состав делегации), а также мировые цены на энергоносители.
Помимо прочего американцы на переговорах предлагали ввести мораторий на нападения на энергетические объекты, на что россияне ответили, что Москва не атакует гражданские объекты. Позже в МИД России сообщили, что Москва и Вашингтон договорились «о налаживании диалога по согласованию путей возобновления сотрудничества» в экономике, энергетике и космосе. А также будут возобновлены каналы коммуникации «с учетом особой ответственности как ядерных держав».
Кроме того, Лавров успел провести непродолжительные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль-Саудом. А вот президент Украины Владимир Зеленский, находившийся в момент переговоров России и США в Турции на переговорах с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, после сообщений об итогах беседы в Эр-Рияде свой визит туда отложил (официально – до 10 марта).
Кроме того, после окончания переговоров в Эр-Рияде близкий к Трампу канал Fox News со ссылкой на источники выпустил сообщение о том, что Россия и США якобы вместе продвигают трехступенчатый план по Украине. Он предусматривает сначала прекращение огня, затем проведение выборов на Украине и только потом подписание окончательного соглашения. Лавров, комментируя эту публикацию, отрицал, что вообще видел подобный план: «Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк».
Переговоры России и США следует расценивать как «нащупывание почвы» для поиска общих точек соприкосновения, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. На текущий момент все выглядит как «ситуативное перемирие». Судя по всему, администрация США стремится оценить шансы успешности переговоров и на основе этого выбрать курс: пойти либо на смягчение позиции к России, либо на ужесточение, либо на затягивание.
Результаты переговоров в Эр-Рияде и заключение соглашения о рабочих группах и восстановлении нормального функционирования дипмиссий в Вашингтоне и Москве являются хорошим сигналом для двусторонних отношений, которые в последние три года достигли низшего со времен холодной войны уровня, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. При этом все еще существует шанс торпедирования российско-американского соглашения со стороны Украины и ЕС, для последнего удовлетворение даже части требований России будет означать стратегическое поражение.
В Эр-Рияде прошли первые за много лет переговоры на высоком уровне, на которых США не игнорировали интересы России, а учитывали их, говорит эксперт РСМД Дмитрий Суслов. Говорить о провале переговоров, из-за того что стороны не заключили каких-то соглашений, не приходится – было бы странно ожидать от встречи в Эр-Рияде немедленного прогресса. Пока что стороны просто ознакомили друг друга со своими точками зрения по многим аспектам, включая украинский конфликт.
При этом стоит учитывать и разночтения в переговорах – как отмечает Суслов, США хотели бы побыстрее договориться именно о прекращении огня и заморозке конфликта. Москва опасается, что в случае заморозки конфликта он будет возобновлен потом с новой силой. Так что ожидать от России согласия на подобный сценарий без полного решения связанных с конфликтом на Украине политических аспектов не стоит, резюмирует Суслов.