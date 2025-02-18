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В Белом доме назвали переговоры с РФ монументальным шагом к миру на Украине

Ведомости

Переговоры США и России, прошедшие в Саудовской Аравии, стали первым, но «монументальным шагом» к установлению мира на Украине, заявили в Белом доме по итогам российско-американской встречи.

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (цитата по ТАСС). Она заявила, что США поддерживают контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

Представители РФ также заявили в Эр-Рияде о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине, создания условий для долгосрочного мира, обеспечения законных интересов всех стран региона. Делегации договорились продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей. Как сообщил Ушаков, в переговорную группу от Вашингтона войдет спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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