В Белом доме назвали переговоры с РФ монументальным шагом к миру на Украине
Переговоры США и России, прошедшие в Саудовской Аравии, стали первым, но «монументальным шагом» к установлению мира на Украине, заявили в Белом доме по итогам российско-американской встречи.
«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между Россией и Украиной», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (цитата по ТАСС). Она заявила, что США поддерживают контакты с украинским руководством, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
Представители РФ также заявили в Эр-Рияде о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине, создания условий для долгосрочного мира, обеспечения законных интересов всех стран региона. Делегации договорились продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей. Как сообщил Ушаков, в переговорную группу от Вашингтона войдет спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.