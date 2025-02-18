В Белом доме назвали переговоры с РФ монументальным шагом к миру на Украине

Представители РФ также заявили в Эр-Рияде о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине, создания условий для долгосрочного мира, обеспечения законных интересов всех стран региона. Делегации договорились продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей. Как сообщил Ушаков, в переговорную группу от Вашингтона войдет спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.