МИД России подвел итоги переговоров с делегацией США в Эр-Рияде

Переговоры по вопросам восстановления российско-американских отношений состоялись 18 февраля в Эр-Рияде и длились около 4,5 часа. Встреча прошла спустя почти неделю после того, как президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор. За три последних года это был первый разговор лидеров, информацию о котором официально подтвердили в РФ и США. Путин и Трамп обсудили отношения между странами, урегулирование конфликта на Украине и договорились о встрече.