МИД России подвел итоги переговоров с делегацией США в Эр-Рияде
Представители России и США на переговорах в столице Саудовской Аравии обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений, а также договорились о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
От Москвы в переговорах участвовал глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента страны Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Вашингтона были госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского президента на Ближнем Восток Стив Уиткофф и советник главы государства по нацбезопасности Майк Уолтц.
Стороны условились о скорейшем назначении послов и начале консультаций по устранению ограничений на работу диппредставительств. Достигнуты договоренности о налаживании диалога по возобновлению сотрудничества в экономике, включая энергетику и космос. Кроме того, будет продолжена подготовка встречи российского и американского президентов.
Представители РФ также заявили в Эр-Рияде о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине, создания условий для долгосрочного мира, обеспечения законных интересов всех стран региона. Делегации договорились продолжить совместную работу на этом направлении по линии спецпредставителей. Как сообщил Ушаков, в переговорную группу от Вашингтона войдет спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.
Стороны также согласились возобновить коммуникацию по другим международным проблемам «с учетом особой ответственности России и США в вопросах мира и безопасности как ядерных держав и постоянных членов СБ ООН».
Переговоры по вопросам восстановления российско-американских отношений состоялись 18 февраля в Эр-Рияде и длились около 4,5 часа. Встреча прошла спустя почти неделю после того, как президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор. За три последних года это был первый разговор лидеров, информацию о котором официально подтвердили в РФ и США. Путин и Трамп обсудили отношения между странами, урегулирование конфликта на Украине и договорились о встрече.