Лавров: РФ и США достигли ряда договоренностей по итогам переговоров в Эр-Рияде

Кроме того, делегации согласовали, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская и российская стороны должны обменяться информацией, кто будет представлять Вашингтон и Москву в рамках этого процесса. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации. Во время ответов на вопросы СМИ о продолжающихся атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) Лавров также отметил, что президента республики Владимира Зеленского и всю его команду необходимо «урезонить» и дать им «по рукам».