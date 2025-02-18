Лавров: РФ и США достигли ряда договоренностей по итогам переговоров в Эр-Рияде

Лавров: РФ и США достигли ряда договоренностей по итогам переговоров в Эр-РиядеВ ближайшее время начнется процесс урегулирования конфликта на Украине
Российская и американская делегации достигли нескольких основных договоренностей в ходе переговоров в Эр-Рияде: начать урегулирование конфликта на Украине, создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме, обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и в Москве, а также устранить те «препоны», которые установила администрация предыдущего американского президента Джо Байдена в отношении РФ в части банковских переводов, работы дипломатических учреждений и др. Об этом сообщил министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.
«Разговор был, я считаю, очень полезный. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. И у меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию, которую мы на основе многократных выступлений президента [РФ Владимира] Путина подробно, на конкретных примерах изложили в очередной раз», – сказал Лавров.
Среди достигнутых договоренностей: во-первых, обеспечить скорейшее назначение послов РФ в США и США в России. Второе – снять те «препоны», которые в последние четыре года создала администрация Байдена. Среди них – ограничения работы дипломатических миссий, сохраняющаяся проблема ареста российской недвижимости и «многое-многое другое». Кроме того, сказал Лавров, не последняя проблема – это банковские переводы, которые США пытаются ограничивать.
«Так что условились, что наши заместители в самое ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения вот этих искусственных барьеров в работе посольств и других загранучреждений в России и в США», – сказал министр.
Он отметил, что на этот раз для решения трудностей нужно подойти системно, «чтобы раз и навсегда положить конец этим неудобствам, которые реально затрудняют развитие повседневных нормальных отношений».
Кроме того, делегации согласовали, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Американская и российская стороны должны обменяться информацией, кто будет представлять Вашингтон и Москву в рамках этого процесса. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации. Во время ответов на вопросы СМИ о продолжающихся атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) Лавров также отметил, что президента республики Владимира Зеленского и всю его команду необходимо «урезонить» и дать им «по рукам».
В «широком плане» стороны также условились по ходу урегулирования кризиса на Украине параллельно создавать условия для возобновления сотрудничества между РФ и США в полном объеме. Это включает начало консультаций по геополитическим проблемам, также была выражена заинтересованность в снятии «искусственных преград» на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, отметил министр. По его словам, с американской стороны прозвучали позитивные сигналы.
«Встреча прошла в очень конструктивном ключе, мы все были нацелены на то, чтобы получить хороший результат. Мы об этом уже говорили. Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров», – сказал спецпосланник президента США на Ближнем Восток Стив Уиткофф.
Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц также отметил, что США призывают Европу внести свой вклад в создание системы безопасности и определенные подвижки в этом направлении есть, но ряд союзников по НАТО продолжают тратить меньше 2% от их ВВП на оборону. При этом он назвал положительным тот факт, что Франция и Великобритания говорят о необходимости больше вкладывать в безопасность на Украине.
Представители Киева и Европы во встрече в Эр-Рияде не участвовали. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.