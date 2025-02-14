Почему разговор Трампа и Путина вызвал острую реакцию в Евросоюзе

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость подключения Киева к переговорам, но одновременно попытался почти оправдать Трампа в глазах европейцев, подчеркнув, что тот затем сразу провел часовой разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Налицо явное сближение позиций: мы все хотим мира на Украине, и как можно скорее. Мы все хотим, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении», – сказал Рютте (цитата по Politico). Позже он стал уверять, что Киеву не давали «никаких обещаний членства [в НАТО] как части мирной сделки [с Россией]».