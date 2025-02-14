Почему разговор Трампа и Путина вызвал острую реакцию в Евросоюзе

Почему разговор Трампа и Путина вызвал острую реакцию в ЕвросоюзеТам попытаются убедить США не забывать в переговорном процессе об интересах Брюсселя и Киева
Говорить о возможном участии представителей Европы в переговорном процессе по Украине преждевременно, заявил 13 февраля на брифинге пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Что касается участия Европы, опять же пока нет никакого формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса. Поэтому преждевременно пока об этом говорить», – сказал он, комментируя состоявшийся накануне звонок между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Песков добавил, что Москва уже начала подготовку к формированию переговорной группы для диалога с американцами.
Позже Песков сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия считает именно Вашингтон главным визави в переговорах по Украине. Ее представители все же «обязательно будут так или иначе участвовать в переговорах по урегулированию», но там будет и двусторонний российско-американский трек. Кроме того, Путин будет рад приветствовать в Москве лидеров крупных стран, включая Трампа, если они решат приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая.
После новости о разговоре Путина и Трампа ряд европейских членов НАТО выступили с общим заявлением, где подчеркнули необходимость их участия в потенциальных переговорах по урегулированию на Украине. Помимо этого они настаивают на включении Киева в этот процесс. Само заявление опубликовала глава европейской дипломатии Кайя Каллас на своей странице в Х (экс-Twitter), а поддержку ему высказали Франция, Германия, Польша, Италия, Испания и Великобритания (не входит в ЕС).
Источники Bloomberg уверяют, что европейцы «ошеломлены» разговором лидеров России и США. Трамп не уведомлял ЕС о своем намерении, подтвердил представитель Еврокомиссии Паул Пиньо. По данным The Independent, министр обороны Франции Себастьен Лекорню в связи с этим предостерег президента США от «мира через слабость» (намек на противоречие концепции «мира через силу», которой, по словам Трампа, он придерживается. – «Ведомости»). А Financial Times сообщила, что министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал действия Трампа «досадными» и приравнял к «уступкам».
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость подключения Киева к переговорам, но одновременно попытался почти оправдать Трампа в глазах европейцев, подчеркнув, что тот затем сразу провел часовой разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Налицо явное сближение позиций: мы все хотим мира на Украине, и как можно скорее. Мы все хотим, чтобы Украина находилась в наилучшем возможном положении», – сказал Рютте (цитата по Politico). Позже он стал уверять, что Киеву не давали «никаких обещаний членства [в НАТО] как части мирной сделки [с Россией]».
Сравнение помощи
По данным американского Совета по международным отношениям (CFR), с февраля 2022 г. по настоящее время США выделили военной и финансовой помощи Украине на общую сумму $175 млрд. Последний по хронологии пакет в поддержку союзника был одобрен конгрессом в апреле 2024 г. Согласно сайту Европейской службы внешних связей, за тот же период ЕС выделил на военную, финансовую, гуманитарную и прочую помощь Киеву $145 млрд.
Нашлись в Европе и те, кто, наоборот, не видит представителей Брюсселя за столом переговоров, даже несмотря на то, что их страны входят в ЕС. По сообщению ТАСС, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель «не заслужил» права участвовать в переговорах. А премьер Словакии Роберт Фицо констатировал, что сейчас «к нам в ЕС не звонит никто» и потому сообществу необходима трансформация для приобретения субъектности.
Трамп и Путин созвонились 12 февраля вечером по Москве. Разговор продлился полтора часа. Это был первый разговор лидеров США и России ровно за три года. По словам Трампа, он был «чрезвычайно продуктивным». Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи, которая, по словам лидера США, может пройти в Саудовской Аравии.
На этом фоне в Европе находится несколько членов внешнеполитической команды Трампа, включая спецпосланника по Украине и России Кита Келлога. Он планирует обсудить с европейскими союзниками возможные условия урегулирования украинского конфликта на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля. При этом 11 февраля Reuters сообщило о планах администрации Трампа вынудить Европу закупать для Киева американское оружие.
Европейские лидеры оказались в сложной ситуации: с избранием Трампа сложилась другая парадигма отношений между союзниками по НАТО, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. По его словам, европейцы попытаются убедить Трампа включить их в переговоры. В противном случае они будут работать на отсрочку старта диалога. Но у Европы мало рычагов давления на США, так как она не сможет восполнить их военную поддержку, если в Вашингтоне примут решение ее прекратить.
Отдельно Тимофеев выделил роль Рютте, который может повысить шансы Брюсселя на участие в переговорах, так как в первое президентство Трампа он считался одним из немногих европейских лидеров (будучи премьер-министром Нидерландов. – «Ведомости»), которым удавалось выстроить с ним конструктивные отношения.
Трамп заинтересован в подключении ЕС к переговорам, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. «Конечная цель – сбросить с себя Украину, перенести издержки и риски на ЕС, управляя процессом извне», – уверен американист. По его мнению, у ЕС есть возможности сделать хорошие предложения Трампу. Например, Брюссель теоретически может использовать дополнительные каналы влияния на Зеленского, которыми нынешняя республиканская администрация США не располагает, принять участие в восстановлении Украины. «Позиция Трампа понятна: не хотите участвовать в переговорах – обойдемся и без Европы. Но на деле ЕС – единственный союзник США, в руки которого Трамп мог бы передать Киев, оставляя за собой рычаги контроля», – подчеркнул Кочегуров.