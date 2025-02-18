Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Делегация США позитивно оценила результаты переговоров с РФ в Эр-Рияде

США призвали Европу внести свой вклад в создание системы безопасности
Ведомости

Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошла в очень конструктивном ключе, заявил на пресс-конференции по ее итогам спецпосланник президента США на Ближнем Восток Стив Уиткофф. Ее транслировал телеканал «Россия 24».

«Встреча прошла в очень конструктивном ключе, мы все были нацелены на то, чтобы получить хороший результат. Мы об этом уже говорили. Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров», – сказал Уиткофф.

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц также отметил, что США призывают Европу внести свой вклад в создание системы безопасности и определенные подвижки в этом направлении есть, но ряд союзников по НАТО продолжают тратить меньше 2% от их ВВП на оборону.

«Мы говорим, что это недопустимо, этот вопрос будет поднят на саммите НАТО. <…> И тот факт, что Франция и Великобритания сейчас говорят о том, чтобы больше вкладывать в безопасность на Украине, это хорошо», – сказал он.

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Они продлились 4,5 часа. На встрече от РФ присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента страны Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США были госсекретарь Марко Рубио, а также Уолтц и Уиткофф.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных