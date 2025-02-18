Делегация США позитивно оценила результаты переговоров с РФ в Эр-Рияде

Делегация США позитивно оценила результаты переговоров с РФ в Эр-РиядеСША призвали Европу внести свой вклад в создание системы безопасности
Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде прошла в очень конструктивном ключе, заявил на пресс-конференции по ее итогам спецпосланник президента США на Ближнем Восток Стив Уиткофф. Ее транслировал телеканал «Россия 24».
«Встреча прошла в очень конструктивном ключе, мы все были нацелены на то, чтобы получить хороший результат. Мы об этом уже говорили. Мы не могли себе и представить лучшего результата таких переговоров», – сказал Уиткофф.
Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц также отметил, что США призывают Европу внести свой вклад в создание системы безопасности и определенные подвижки в этом направлении есть, но ряд союзников по НАТО продолжают тратить меньше 2% от их ВВП на оборону.
«Мы говорим, что это недопустимо, этот вопрос будет поднят на саммите НАТО. <…> И тот факт, что Франция и Великобритания сейчас говорят о том, чтобы больше вкладывать в безопасность на Украине, это хорошо», – сказал он.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Они продлились 4,5 часа. На встрече от РФ присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента страны Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США были госсекретарь Марко Рубио, а также Уолтц и Уиткофф.