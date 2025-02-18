США выбрали Келлога представителем в переговорную группу с Россией по Украине
Вашингтон выбрал спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой. Для российско-американского трека США выделят специального человека или группу представителей», – сказал он (цитата по «Маяку»).
Ушаков в интервью журналисту Евгению Попову сообщил, что представители американской стороны «достаточно бегло обозначили свои подходы» по Украине. По словам помощника российского президента, стороны условились создать специальную группу, которая займется «обсуждением всех нюансов этой проблемы».
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США по вопросам восстановления двусторонних отношений. Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Рубио заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. Он пояснил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы стороны пошли на уступки. Рубио добавил, что в какой-то момент ЕС также необходимо будет сесть за стол переговоров.