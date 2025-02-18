США выбрали Келлога представителем в переговорную группу с Россией по Украине

Рубио заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. Он пояснил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы стороны пошли на уступки. Рубио добавил, что в какой-то момент ЕС также необходимо будет сесть за стол переговоров.