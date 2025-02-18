Рубио: после завершения конфликта Западу придется отменить санкции против РФ
Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции по итогам переговоров двух стран заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Россия 24».
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров РФ и США Рубио заявил, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы стороны пошли на уступки. Рубио добавил, что в какой-то момент Европейскому союзу (ЕС) также необходимо будет сесть за стол переговоров.
По словам госсекретаря, на переговорах в Эр-Рияде российская сторона показала серьезную работу, нацеленную на завершение боевых действий.
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.