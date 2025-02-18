Рубио: после завершения конфликта Западу придется отменить санкции против РФ

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля, они продлились около 4,5 часа. На встрече, кроме Лаврова, также были помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.